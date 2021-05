Knifflige Aufgaben hatte Beyer Maschinenbau zu lösen bei der schrittweisen Neugestaltung des Trockenteils der St. Nikolaus Quelle in Malborn, Rheinland-Pfalz. Insgesamt 40 Verpackungskonzepte für unterschiedliche Märkte mussten in das Linienkonzept auf nur rund 450 Quadratmetern integriert werden. Dass es hier gutes Wasser gibt, wird sofort klar, wenn man die endlosen Weiten des Naturparks Saar-Hunsrück durchquert. Mitten im Naturpark gelegen setzt die Schwollener Sprudel GmbH auf die hohe Qualität dieses Wasserreservoirs. Neben dem Standort Schwollen ist die St. Nikolaus Quelle in Malborn eine ...

