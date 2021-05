Volkswagen kündigt die nächste Stufe seiner Software-Strategie an: Ab 2025 will der Konzern selbstfahrende Autos auf deutsche Straßen bringen - zunächst in Form der elektrischen Ride-Hailing-Shuttles von Moia. Der Wolfsburger Automobilkonzern hat am Mittwoch seine Pläne für hochautonomes Fahren nach Level 4 konkretisiert und es als den nächsten großen Digitalisierungssprung bezeichnet. Der Konzern plant bis 2025 erste autonome Shuttles und später auch Transporter autonom fahren zu lassen - Privatfahrzeuge spielen beim autonomen Fahren keine Rolle, so VW. Mit Tech von Argo AI: ID Buzz AD wird erstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...