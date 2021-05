London und New York (ots/PRNewswire) - Die Investitionsbereiche führender Gesundheits- und Technologieunternehmen von Bayer, Hitachi, Samsung, Sony Innovation Fund by IGV, Unilever und der PE-Fonds HAT, finanzieren Huma, um proaktive, prädiktive Pflege für alle zu ermöglichen.Huma Therapeutics (http://www.huma.com/) Limited gibt heute den Abschluss seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit einem Finanzierungsvolumen von rund 130 Millionen US-Dollar bekannt. Die Investition wird Humas modulare Plattform skalieren, die digitale "Krankenhäuser zu Hause" landesweit betreiben kann und die Pharma- und Forschungsindustrie dabei unterstützt, die bisher größten dezentralen klinischen Studien durchzuführen. Humas Plattform kombiniert prädiktive Algorithmen, digitale Biomarker und reale Daten, um die proaktive Pflege und Forschung voranzutreiben.Leaps by Bayer und Hitachi Ventures führten die Serie-C-Finanzierungsrunde an, bei der auch neue strategische und Finanzinvestoren Gesellschafter wurden. Samsung Next, Sony Innovation Fund by IGV*, Unilever Ventures und HAT Technology & Innovation Fund by HAT sowie die Einzelpersonen Nikesh Arora (ehemaliger Präsident von SoftBank) und Michael Diekmann (Vorstandsvorsitzender der Allianz) sind ebenfalls neue Gesellschafter.Eine weitere Zusage in Höhe von 70 Millionen US-Dollar, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeübt werden kann, wurde ebenfalls im Rahmen der Serie-C-Finanzierungsrunde vereinbart und erhöht die Gesamtfinanzierung auf mehr als 200 Millionen US-Dollar. Goldman Sachs International fungierte als Lead Placement Agent für Huma. HSBC Bank plc± und Nomura fungierten als gemeinsame Platzierungsagenten, wobei letztere auch Aktionär wurde.Die neue Investition wird für den Ausbau der digitalen Plattform von Huma in den USA, Asien und dem Nahen Osten verwendet. Huma wurde kürzlich von der Financial Times1 als Europas am schnellsten wachsendes Unternehmen im Gesundheitswesen ausgezeichnet. Huma hat sich bei vier nationalen Regierungen (Englands NHS, Wales, Deutschland und VAE) einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner für Gesundheitstechnologie und Innovation erworben. Das digitale "Krankenhaus zu Hause" wurde gemeinsam mit Ärzten entwickelt und hat unabhängig gezeigt (https://www.nhsx.nhs.uk/media/documents/Evaluation_of_the_remote_digital_care_platform_221220.pdf)2,3, dass es die klinische Kapazität fast verdoppelt, die Zahl der Wiederaufnahmen ins Krankenhaus um mehr als ein Drittel reduziert und eine Patientenadhärenz von über 90 % aufweist. Der Service unterstützt die Pandemiebekämpfung der Regierung auf gemeinnütziger Basis und wird nun für eine Reihe von Patienten eingesetzt, darunter auch für solche, die sich einer Knie- und Hüftoperation unterziehen, z.B. bei Smith+Nephew (https://www.smith-nephew.com/news-and-media/media-releases/news/smithnephew-and-huma-develop-remote-patient-monitoring-app-to-assist-the-safe-restart-of-uk-orthopaedic-surgery/)4.Huma hat seine Arbeit in den USA im Jahr 2021 mit einem erfahrenen Führungsteam vorangetrieben, das neue Partnerschaften mit klinischen Forschungseinrichtungen, Gesundheitsdienstleistern, Kostenträgern, Forschungsorganisationen und Technologieunternehmen gefördert hat.Huma arbeitet mit führenden Life-Science-Unternehmen wie AstraZeneca, Bayer und Janssen und akademischen Einrichtungen wie Stanford Medicine, der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health und der University of Cambridge5,6 zusammen. Humas Forschung an der Schnittstelle von prädiktiver Pflege und maschinellem Lernen wurde von Gutachtern bewertet und in einer Reihe von wissenschaftlichen und medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht7,8,9,10,11.Huma bringt neue Talente in jeden Aspekt der Organisation ein, von der Bank bis zur Vorstandsetage, um die Pläne für die globale Expansion zu skalieren. Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff ist im April in den Vorstand der Huma eingetreten und bringt eine Fülle an globaler Erfahrung in den Bereichen Life Sciences und Healthcare mit. Im vergangenen Jahr ist das Huma-Führungsteam mit der Einstellung von Spezialisten aus den Bereichen Technologie und KI, Recht, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Corporate Affairs12 gereift.Dan Vahdat, Gründer und CEO von Huma, sagte: "Dies ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung von Huma. Wir haben außergewöhnliche Partner und strategische Investoren, die uns bei unserer Mission unterstützen, Menschen weltweit zu einem längeren und erfüllteren Leben zu verhelfen. Wir zeigen bereits, wie das 'Krankenhaus zu Hause' die Gesundheitsversorgung verändern kann und wie dezentrale klinische Studien die Forschung in einer Weise voranbringen können, die noch vor einem Jahr unvorstellbar war. Jetzt wollen wir das Tempo des Wandels beschleunigen und weiterhin Innovationen für eine bessere Versorgung und Forschung weltweit vorantreiben."Alan Milburn, ehemaliger britischer Gesundheitsminister und Vorstandsvorsitzender von Huma, sagte: "Dies ist ein bedeutender Moment in der Geschichte von Huma und ich werde daran arbeiten, dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen zu unseren neuen Partnern aufzubauen. Wir leben in einer nie dagewesenen Zeit und die Bedeutung von Gesundheit und Wohlbefinden wird wie nie zuvor unterstrichen. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir unsere Expertise, Technologie und Innovation nutzen, um das Gesicht der Gesundheitsversorgung und Forschung zu verändern und die Gesundheit der Menschen überall zu beeinflussen."Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff, Vorstandsmitglied der Huma, sagte: "Die Pandemie hat Schwachstellen in den Gesundheitssystemen auf der ganzen Welt offengelegt, aber durch Zusammenarbeit, Innovation und mitfühlende Führung kann Huma eine schnellere und sicherere Versorgung der Patienten durch digitale Technologien und einen schnellen Zugang zu Behandlungen durch die Beschleunigung der klinischen Forschung unterstützen."Humas Bestreben, die Gesundheit der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, wird durch die neuen globalen Partnerschaften beschleunigt. Jürgen Eckhardt, Leiter von Leaps by Bayer, kommentierte: "In Übereinstimmung mit der Vision von Leaps by Bayer werden Humas Expertise und Technologie dazu beitragen, einen globalen Paradigmenwechsel in Richtung Prävention und Pflege voranzutreiben und können die Forschungsbemühungen mit Hilfe von Daten und digitaler Technologie vorantreiben. Wir investieren in die disruptivsten Technologien unserer Zeit, die das Potenzial haben, die Welt zum Besseren zu verändern. Als frühzeitiger Investor in Huma wissen wir, wie perfekt das Unternehmen in diesen Rahmen passt - als einer der führenden digitalen Innovatoren im Bereich Healthcare und Lifesciences."Keiji Kojima, Executive Vice President der Smart Life Division von Hitachi, fügte hinzu:"Huma hat eine umfassende Plattform zur Fernüberwachung von Patienten aufgebaut und eine starke Erfolgsbilanz vorzuweisen. Wir freuen uns, mit Huma zusammenzuarbeiten, um seine weltweit führende Gesundheitstechnologie in neue Märkte in Asien zu bringen. Wir glauben, dass wir gemeinsam neue digitale Gesundheitsprodukte voranbringen können, um eine bessere Versorgung und Forschung für alle zu ermöglichen."Jonathan Machado, Senior Investment Director von Samsung Next, sagte: "Huma treibt den notwendigen Wandel der Medizin von reaktiv zu proaktiv voran, und wir sind begeistert, ein Teil ihrer Reise zu sein. Der evidenzbasierte Ansatz des Unternehmens, der durch führende wissenschaftliche Publikationen validiert wurde, ist zusammen mit der beeindruckenden Bilanz der schnellen, groß angelegten Lieferung unvergleichlich. Wir freuen uns darauf, zu erkunden, wie die Huma-Plattform und ihr digitales Biomarker-Portfolio mit dem Samsung-Ökosystem zusammenarbeiten könnten, um eine nachhaltige Wirkung bei der proaktiven Versorgung in Krankenhäusern, Biowissenschaften und Initiativen zur Bevölkerungsgesundheit zu erzielen."Gen Tsuchikawa, CEO und Chief Investment Manager für den Sony Innovation Fund (SIF) und Chief Investment Officer für Innovation Growth Ventures (IGV), sagte: "Wir glauben, dass Humas digitale 'Krankenhaus zu Hause'-Plattform und der datengesteuerte Ansatz das Gesundheitswesen weltweit neu definieren werden. Wir freuen uns, Huma dabei zu unterstützen, ihre Arbeit in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien weiter zu beschleunigen."Ignazio Castiglioni, CEO von HAT, sagte: "Die bahnbrechende Technologie von Huma kann die Gesundheitsbranche komplett verändern. HAT ist mit seinem vierten PE-Fonds begeistert, mit Huma und ihren Weltklasse-Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in der nächsten Phase dieser spannenden Reise zu unterstützen."Informationen zu HumaHuma ist ein globales Unternehmen für Gesundheitstechnologie, das Menschen hilft, ein längeres und erfüllteres Leben zu führen. Unsere modulare Plattform unterstützt digitale "Krankenhäuser zu Hause" über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg. Im Bereich der Biowissenschaften betreiben wir einige der weltweit größten dezentralen klinischen Studien und Versuche. Unsere Plattform kombiniert prädiktive Algorithmen, digitale Biomarker und reale Daten, um die proaktive, prädiktive Versorgung und Forschung voranzutreiben.Unsere "Krankenhäuser zu Hause" helfen bei der Versorgung von Patienten im gesamten englischen NHS, in Wales, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten - es ist erwiesen, dass sie die klinische Kapazität verdoppeln, die Rückübernahmequote um ein Drittel senken und die Kosten reduzieren können, während sie gleichzeitig eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung bieten. Wir bieten Covid-19 digitale Dienstleistungen für nationale Regierungen an, um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen, und haben bereits über eine Million Geräte ausgeliefert, die unsere "Krankenhäuser zu Hause" ergänzen und mit deren Hilfe sie betrieben werden. www.huma.comWeitere Informationsquellen:1. Huma als Europas am schnellsten wachsendes Unternehmen im Gesundheitswesen ausgezeichnet: https://huma.com/Huma-FT1000-Press-Release.pdf2. NHSX-Bericht über die Auswirkungen des digitalen "Krankenhauses zu Hause" von Huma für Covid-19-Patienten: https://www.nhsx.nhs.uk/media/documents/Evaluation_of_the_remote_digital_care_platform_221220.pdf3. Humas digitales "Krankenhaus zu Hause" für Covid-19-Patienten ist Teil eines Projekts, das auf der Shortlist für den HSJ Award 2021 steht: https://huma.com/thoughtpiece/hsj-value-awards-20214. Huma betreibt die perioperative Versorgung von Patienten, die sich einer Knie- und Hüftprothese unterziehen: https://www.smith-nephew.com/news-and-media/media-releases/news/smithnephew-and-huma-develop-remote-patient-monitoring-app-to-assist-the-safe-restart-of-uk-orthopaedic-surgery/5. Huma unterstützt die Forschung zur Erkennung von Covid-19 bei asymptomatischen Patienten als Teil der Fenland-Forschungsstudie der MRC Epidemiology Unit der Universität Cambridge (https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/university-of-cambridge-researchers-and-huma-begin-in-depth-study-of-early-detection-of-covid-19-infection-875563042.html)6. Huma hilft bei der Erforschung einer dezentralen digitalen Gesundheitsstudie für Patienten mit Vorhofflimmern: Studie von Bayer und dem Center for Digital Health der Stanford University zur dezentralen Untersuchung von Patienten mit Vorhofflimmern (DeTAP) (https://www.linkedin.com/pulse/bayer-clinical-trials-collaborate-road-digitalization-moeller-md/)7. Huma veröffentlichte Forschungsergebnisse zur Verwendung von Daten aus tragbaren Herzfrequenzmessgeräten zur Beurteilung der kardiovaskulären Gesundheit: Sensors (https://www.mdpi.com/1424-8220/21/4/1463)8. Huma veröffentlichte Forschungen zu Deep Learning mit Wearable-basierter Herzfrequenzvariabilität zur Vorhersage der mentalen und allgemeinen Gesundheit: Journal of Biomedical Informatics (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1532046420302380?via%3Dihub)9. Huma veröffentlichte Forschungen zur Verwendung von Smartphone-Daten zur Vorhersage der "All-Cause Mortality": JMIR mHealth (https://mhealth.jmir.org/2021/2/e25655)10. Huma half bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen über die Auswirkungen der digitalen Gesundheit durch eine App in der Akutmedizin: JMIR Formative Research (https://doi.org/10.2196/23190)11. Humas Arbeit über digitale Covid-19 "Krankenhäuser zu Hause" wurde im British Medical Journal diskutiert: The British Medical Journal (https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2119)12. Huma stellt Führungskräfte im Bereich der digitalen Gesundheit ein: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-digital-health-leader-huma-announces-us-expansion-to-advance-virtual-care-and-research-301216230.html13. Huma wurde ausgewählt, um Teil der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums zu sein, "eine nur auf Einladung zugängliche Gruppe der vielversprechendsten Start-ups und Scale-ups der Welt, die an der Spitze der Innovation von Technologien und Geschäftsmodellen stehen": https://www.weforum.org/about/global-innovators/14. Huma erwirbt Biobeats und TLT: https://huma.com/files/HumaRebrandPressRelease_20200416.pdf*Innovation Growth Ventures Co., Ltd. (IGV) wird von Sony Innovation Fund und Daiwa Capital Holdings verwaltet.± HSBC Bank plc ("HSBC"), die von der Prudential Regulation Authority zugelassen ist und im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority reguliert wird, handelt als Finanzberater für Huma Therapeutics und niemanden sonst in Verbindung mit den in dieser Bekanntmachung beschriebenen Angelegenheiten und ist gegenüber niemandem außer Huma Therapeutics für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der den Kunden von HSBC gewährt wird, oder für die Erteilung von Ratschlägen in Verbindung mit den hierin erwähnten Angelegenheiten. 