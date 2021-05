Neckarsulm (ots) - Ab sofort bietet Kaufland bundesweit, als erster Lebensmittelhändler, unter seiner Eigenmarke K-Classic Wurstwaren in Selbstbedienung der Haltungsform Stufe 3 "Außenklima" an. Damit macht es das Unternehmen seinen Kunden ganz einfach, sich für mehr Tierwohl zu entscheiden. Den Anfang machen sieben Artikel, darunter Lyoner, Schinkenwurst, Bierschinken und Leberkäse. Dieses Angebot wird nach und nach erweitert."Der Wunsch nach mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung besteht bei vielen Kunden. Wir möchten, dass der Kauf dieser Produkte für sie zu einer Selbstverständlichkeit wird. Daher bieten wir unsere Wurstwaren zu den bisherigen Preisen an", sagt Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische. "Die nachhaltige Verbesserung des Tierwohls kann nur gemeinsam gelingen und dazu gehört auch, dass die mit der Haltungsform gekennzeichneten Produkte von vielen Verbrauchern gekauft werden."Das Schweinefleisch für diese Wurstwaren kommt von ausgewählten Landwirten, die Herstellung erfolgt im Kaufland-eigenen Fleischwerk in Heilbronn. "Wir pflegen zu unseren Lieferanten und Landwirten langfristige und partnerschaftliche Vertragsbeziehungen. Dabei liegt unser gemeinsamer Fokus auf einer verantwortungsvollen Tierhaltung", so Rauschen.Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt und unterstützt seit 2015 als Gründungsmitglied die deutsche Initiative Tierwohl (ITW). In der ITW haben sich Verantwortliche entlang der gesamten Prozesskette zusammengeschlossen: von der Landwirtschaft über die Fleischwirtschaft bis zum Lebensmitteleinzelhandel. Ihr Ziel ist es, langfristige und nachhaltige Verbesserungen für das Tierwohl zu erreichen. Dabei gibt die einheitliche Haltungsform-Kennzeichnung für Produkte aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung Verbrauchern eine klare Orientierung, um eine bewusste Kaufentscheidung für eine tierwohlgerechtere Haltung zu treffen.An den Fleisch-Bedienungstheken von Kaufland gibt es bereits ausschließlich Schweinefleisch aus Haltungsform Stufe 3 "Außenklima". Die Schweine haben 40 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, sie haben Zugang zu Außenklimabereichen und werden gentechnikfrei gefüttert. Zudem stehen ihnen Stroh sowie ein weiteres organisches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Nähere Informationen zu den Kriterien der einzelnen Haltungsformen unter kaufland.de/haltungsform (https://unternehmen.kaufland.de/unsere-verantwortung/machen-macht-den-unterschied/nachhaltige-sortimentsgestaltung.html?cid=F18101B01C1120K23000W01000000D5874haltungskennzeichnung).Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße35, 74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-680448, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4913705