Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) errichtet gerade in Saerbeck, der sogenannten "NRW-Klimakommune" ihren "Enapter Campus" inclusive einer Produktionsstätte für Elektrolyseure mit einer Kapazität von anfänglich 280 MW jährlich. Und passend zur Bauplanung - Produktionsbeginn 2022 geplant - stellt man nun vor: Modulare Elektrolyse im großen Stil - "AEM Multicore " Enapters Einstieg in die Megawatt-Klasse in der Wasserstoffproduktion Am Standort Saerbeck startet Enapter die Entwicklung des neuen Modells, das das Potential der Anionenaustauschmembran-Technologie (kurz AEM) weiter ausschöpfen soll. ...

