Dillenburg/Norderney (ots) - Sicherer Urlaub: Norderney und Juist setzen auf Testinfrastruktur von 15minutentest.deDie ostfriesischen Inseln öffnen wieder, wenn auch zunächst nur für einheimische Touristen. Die Inseln Norderney und Juist setzen dabei neben strengen Hygieneauflagen auf ein umfassendes Testkonzept der Firma CoviMedical (15minutentest.de). Das Unternehmen ist sowohl auf der Fährseite als auch auf den Inseln Anbieter von Schnelltestzentren. Für alle Besucher gilt eine Testpflicht für den Besuch von Gastronomie und Hotels. Die Tests sind nicht nur bei Ankunft auf den Inseln verpflichtend, sondern auch während des Aufenthalts zusätzlich mindestens zweimal pro Woche. Das Testcenter auf Norderney befindet sich im bade:haus Norderney, Europas größtem Thalassohaus.Der Zugang zu den Inseln und Dienstleistungen erfolgt einfach und sicher durch Verifizierung der Test mit der kostenlosen Test Verify App (https://testverify.io/) des Ticketdienstleisters ticket.io, mit der die Testergebnisse von CoviMedical schnell und fälschungssicher von Gastronomen und Hoteliers überprüft werden können. Die App ist bereits deutschlandweit verfügbar und mit allen über 130 Testcentern von 15minutentest.de im Bundesgebiet kompatibel. Sie ist selbstverständlich DSGVO-konform und bietet auch Urlaubern ohne Smartphone die Möglichkeit, die Lösung zu nutzen. Ein Test ist ohne Termin möglich und Ergebnisse werden auch als Ausdruck verfügbar gemacht. Durch eine zeitnahe Anbindung an die Corona-Warn-App und Luca App sind demnächst weitere Check-In-Lösungen verfügbar.Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer der CoviMedical GmbH, sagt: "Seit mehr als zwei Monaten führen wir als Partner zahlreicher Kommunen bundesweit hunderttausende Bürgertests durch. Jetzt freuen wir uns sehr, als weiteren Schritt auch die Öffnung des Tourismus begleiten zu können. Schnelltests sind ein wichtiger Baustein auf dem Weg zurück in die Normalität und helfen, Urlaub auf sicherem Wege zu ermöglichen."Durchgeführt werden die Tests auf Norderney von angehenden Medizinern, die von lokalen Ärzten begleitet werden. Das Personal bekommt von CoviMedical Unterkunft und E-Bikes gestellt und kann sich somit in der freien Zeit ebenfalls auf den Inseln erholen.Zusätzlich zu den Lösungen auf Norderney und Juist sind weitere Test-Projekte von CoviMedical, Tip-Top Dienstleistungen und der Seetel Hotelgruppe auf den Inseln Rügen und Usedom in der Umsetzung.Darüber hinaus ist CoviMedical Partner von mehreren deutschen Freizeitparks um auch hier durch intensives testen Familien einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen.Über CoviMedicalCoviMedical ist ein junges Unternehmen aus Dillenburg/Hessen und inzwischen bundesweit führender Anbieter von Corona-Testzentren. Das Unternehmen bietet Bürgern, Institutionen, Unternehmen, Ländern wie Kommunen maßgeschneiderte Lösungen für Massen-Schnelltests auf das Coronavirus - von stationären Testzentren, über Containerlösungen bis hin zu mobilen Services. Durch die zentrale Planung, einheitliche Hygienekonzepte und das Buchungssystem sichert CoviMedical an allen Standorten den gleichen, hohen und vor allem sicheren Standard sowie eine gute Nutzererfahrung der Getesteten. Das Testsystem ist so perfektioniert, dass es eine sehr hohe Durchlaufzahl ohne Wartezeit garantiert.Weitere Informationen zum Unternehmen und den aktuellen Standorten unter: https://15minutentest.deBewegtbild: https://bit.ly/2LQ8s79 (https://bit.ly/2LQ8s79)Bildmaterial & Grafiken: https://bit.ly/2Wfsjy8