Wirtschafts- und Umweltverbände fordern Nachbesserung bei Klimagesetzen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschafts- und Umweltverbände haben von der Bundesregierung Nachbesserungen beim den verschärften Klimaschutzgesetzen gefordert. Auch dürften Wirtschaft und Verbraucher nicht über Gebühr belastet werden. Die Energiewirtschaft monierte, dass es aktuell bereits beim Ausbau der Windenergie klemme und die Investitionen deutlich erhöht werden müssten.

Zuvor hat das Bundeskabinett das neue Klimagesetz verabschiedet. Danach soll Deutschland die Klimaneutralität bereits 2045 erreichen und damit fünf Jahre früher als bislang geplant. Auch wurde das deutsche Klimaziel für die Reduktion der Treibhausgase für 2030 von 55 Prozent auf 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 angehoben. Die Hauptlast für die früheren CO2-Einsparungen sollen dabei die Energiebranche und die Industrie tragen. Die Regierung will dazu ein nächstes Sofortprogramm in den nächsten zwei Wochen vorstellen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) forderte die Bundesregierung nun auf, endlich die konkreten Maßnahmen zu benennen, um die Klimaziele zu erreichen.

"Klimaschutz entsteht nicht durch Ziele, sondern durch Investitionen. Das muss nun zwingend folgen", erklärte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

Es klemmt überall

Was schon seit langem völlig fehle, sei die Übersetzung der Ziele in konkrete Instrumente, die das Erreichen ambitionierter Vorgaben auch wirklich ermöglichen.

"Aktuell klemmt es überall: Investitionen in den Ausbau der Windenergie an Land stocken, weil Flächen fehlen und Genehmigungsverfahren viel zu lange dauern. Wir brauchen außerdem Strategien für einen echten Photovoltaik-Boom", forderte Andreae.

Die Politik müsse sich den beschleunigten Netzausbau ins Lastenheft schreiben, denn die Energiewende finde nicht nur in der Fläche, sondern auch über ertüchtigte und ausgebaute Netze statt. "Für die Realisierung höherer Klimaziele in der Energiewirtschaft muss die Politik also deutlich mehr tun als bislang", so der Energiewirtschaft.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) machte deutlich, dass die Finanzierung der Energiewende auf eine gerechtere Grundlage gestellt werden und den Klimaschutz deutlicher in den Fokus nehmen müsse.

"Die EEG-Umlage belastet Privatverbraucher und Handelsunternehmen überproportional hoch. Deshalb sollte der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie besser über den CO2-Preis bezahlt werden", fordert der HDE.

Immobilienwirtschaft warnt vor Zweckentfremdung der Gelder

Die Immobilienwirtschaft mahnte, dass das Aufkommen aus der CO2 Bepreisung für den Ausstoß des klimafeindlichen Kohlendioxids (CO2) im Gebäudesektor nicht ausschließlich zur Senkung der EEG-Umlage genutzt und somit zweckentfremdet werden dürfe. Die EEG-Umlage dient zur Finanzierung des Ausbaus der erneuerbaren Energie, die Kohleverstromung und Kernenergie ersetzen sollen.

"Der Gebäudesektor muss auch aus diesen Mitteln Unterstützung für dieses ambitionierte Projekt erhalten. Dann können wir auch auf dem erfolgreich eingeschlagenen Weg zügig vorankommen", forderte Andreas Mattner, Präsident des Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA), Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.

Auch müssten die richtigen, technologieoffenen und wirkungsvollen Methoden zum Klimaschutz angewandt werden. Reine Regulatorik als beliebte, aber unwirksame Standardantwort helfe nicht weiter.

"Wer zum Beispiel mehr Dämmung bei Gewerbeimmobilien fordert wird höhere Kühlkosten ernten. Daher muss die Bundesregierung wieder die Innovationspartnerschaft" zwischen Verwaltung und Branche aus der letzten Legislatur aktivieren, das war schon einmal erfolgreich und tut jetzt not", so Mattner.

BUND: Ziele reichen noch nicht aus

Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), erklärte, dass die Bundesregierung deutlich mehr tun müsse, um die Klimaziele zu erreichen.

"Der Gesetzentwurf ist zwar deutlich besser als das bisherige Klimagesetz. Insbesondere die Verschärfung der Sektorziele bis 2030 ist zu begrüßen. Aber besser ist noch nicht gut genug, denn der Entwurf bleibt immer noch hinter dem notwendigen Maß an Klimaschutz zurück", so Bandt.

Selbst das von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Petersberger klimadialog angekündigte Ziel von Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 erfülle nicht die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens.

"Wir können es uns nicht leisten, noch einmal ein zu schwaches Klimaschutzgesetz zu beschließen. Die Bundesregierung muss jetzt nachbessern und noch in dieser Legislaturperiode die Weichen auf wirksamen Klimaschutz stellen: weniger als Klimaneutralität bis 2040 darf dabei nicht herauskommen", so Bandt. Darüber hinaus brauche es klar definierte Sektor- und Zwischenziele.

