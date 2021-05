München (ots) -Moderation: Matthias DeißIm Interview: Christian LindnerDie FDP darf sich im Aufschwung fühlen. In der Pandemie-Krise scheint die Partei nach dem Schlingerkurs der ersten Monate ihren Kurs gefunden zu haben: Florett statt Säbel - Taktik und Tonlage haben sich verändert. Liberale Kernthemen - Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft - haben in der Pandemie Konjunktur. Das Image als Bürgerrechtspartei, das Bemühen auch konstruktiv Wege aus der Krise zu benennen und die Schwäche von CDU/CSU und SPD bescheren der Partei Umfragewerte im zweistelligen Bereich. Mitregieren nach der Bundestagswahl rückt in greifbare Nähe.Auf ihrem Parteitag will die Partei ihr inhaltliches Profil für die Bundestagswahl schärfen und sich gleichzeitig als ernstzunehmende Koalitionskraft empfehlen. "Lieber nicht, als falsch regieren" - das soll nicht noch einmal passieren. Ampel, Jamaika - auf Farbenspiele lässt sich Christian Lindner, der auf dem Parteitag auch als Parteichef wiedergewählt werden will, nicht festlegen. Sein Tenor: Der Kurs der Eigenständigkeit zahlt sich aus. Wie der aussieht, kann und soll der Parteitag beantworten.Das Erste sendet die 15-minütige Sondersendung "Bericht vom Parteitag" der FDP am Sonntag, den 16. Mai um 23:35 Uhr. Als Gesprächsgast stellt sich Christian Lindner den Fragen von Matthias Deiß, stellvertretender Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Hanni HüschPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation Tel.: 030 / 22 88-11 00, Fax: 030 / 22 88-11 09 Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4913798