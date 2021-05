München (ots) - Das Erste und das ZDF präsentieren am Sonntag, 12. September 2021, um 20:15 Uhr gemeinsam ein Triell der Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD sowie der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. In einem 90-minütigen Live-Format werden Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) miteinander diskutieren und ihre Positionen zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs darstellen. Die Sendung wird von Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr moderiert. Über den Ablauf des Triells werden ARD und ZDF gesondert informieren.ARD und ZDF übertragen auch gemeinsam die Schlussrunde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien am Donnerstag, 23. September, moderiert von Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF), Leiterin und Leiter der Hauptstadtstudios. Am Wahlabend selbst laden ARD-Koordinator Bundestagswahl Rainald Becker und ZDF-Chefredakteur Peter Frey um 20:15 Uhr zur traditionellen "Berliner Runde" ein, an der die Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter aller in den Bundestag gewählten Parteien teilnehmen.In beiden Programmen wird es in den Tagen nach dem Triell Gesprächsrunden mit Vertreterinnen und Vertretern der kleineren Parteien geben, die keine Kanzlerkandidaten bzw. keine Kanzlerkandidatin aufgestellt haben. In zahlreichen weiteren Wahlformaten wie Wahlarenen und anderen Sondersendungen werden Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten sowie Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker im Ersten und im ZDF ihre Positionen austauschen und um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler streiten.Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42896, E-Mail: presseservice@daserste.deThomas Hagedorn, ZDF, Tel.: 06131/70-13802;Presse-Desk, Tel.: 06131/70-12108, E-Mail: pressedesk@zdf.deOriginal-Content von: ARD Das Erste / ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73846/4913887