DJ Hauseigentümer entsetzt über Teilung des CO2-Preises

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer Haus & Grund hat sich "entsetzt" über die von der Regierung in ihrem Klimaschutzgesetz festgeschriebene Teilung des CO2-Preises geäußert und mit Rechtsmitteln gedroht. "Dass Vermieter nun 50 Prozent der von den Mietern verursachten CO2-Kosten tragen müssen, ist nicht akzeptabel", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke. Der Vermieter habe keinen Einfluss darauf, wie viel der Mieter heize, oder wie viel Warmwasser er verbrauche.

"Klimaschutzpolitisch sei dieser Beschluss daher kontraproduktiv", meinte er. "Das Geld, das der Vermieter für den CO2-Preis ausgeben müsse, werde künftig für energetische Sanierungen fehlen." Warnecke kündigte an, diese Regelung verfassungsrechtlich prüfen zu lassen. Er rechne zudem damit, dass viele Vermieter nun die Mieten erhöhen müssten, um die zusätzliche finanzielle Belastung kompensieren zu können.

"Der Regierungsbeschluss wird zu einer tieferen Spaltung der Gesellschaft führen", sagte er voraus. Die Regierung wolle offensichtlich die großen Lasten der Energiewende im Gebäudebestand auf die 3,9 Millionen privaten Vermieter abwälzen. Gleichzeitig werde ihnen durch überzogene Mietregulierungen die finanzielle Grundlage entzogen.

Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen warnte seinerseits vor neuen Hürden beim Klimaschutz im Gebäudesektor. "Der heute von der Bundesregierung gefasste Beschluss zur Kostenteilung beim CO2-Preis wird zur Investitionsbremse für viele Vermieter", erklärte BFW-Präsident Andreas Ibel. "Die Politik setzt Anreize zum Energiesparen eindeutig an der falschen Stelle." Eigentümer und Investoren seien nicht für den individuellen Strom- und Wärmeverbrauch von Mietern verantwortlich, erklärte auch er. Maßgeblich seien Lösungen, die das Nutzerverhalten und tatsächliche Verbrauchsdaten mit einkalkulierten.

"Statt Kosten für Vermieter zu erhöhen, muss die Politik durch das Förderrecht gezielte Investitionsanreize schaffen", forderte Ibel. Investitionen müssten auch in Zukunft wirtschaftlich bleiben. Gerade mit Blick auf die ehrgeizigen Ziele beim Klimaschutz komme es darauf an, auch Vermieter finanziell nicht zu überfordern. "Wenn sich Investitionen in energetische Sanierungsmaßnahmen nicht rechnen, kommen wir auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudesektor nicht voran", warnte Ibel.

May 12, 2021 07:43 ET (11:43 GMT)

