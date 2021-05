Berlin (ots) - Für den diesjährigen "Tag der Nachbarn" am 28. Mai wurden bereits über 3.000 Aktionen bundesweit angemeldet, um gerade in diesem Jahr ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. Spitzenreiter ist derzeit Nordrhein-Westfalen mit 353 Nachbarschaftsaktionen, gefolgt von Baden-Württemberg (217) und Bayern (192). Aber auch die anderen Bundesländer holen auf (siehe regionale Auswertung). Unter www.tagdernachbarn.de können weiterhin Aktionen angemeldet werden.Bereits im vierten Jahr ruft die nebenan.de Stiftung zum Tag der Nachbarn auf, um dadurch das gute Miteinander in der Nachbarschaft zu stärken. Auf der Aktionswebsite www.tagdernachbarn.de finden sich umfassende Tipps und Anregungen, wie dies unter Einhaltung aller Corona-bedingten Regelungen gelingen kann - vom gemeinsamen Nachbarschaftsspaziergang über Einkaufshilfen und Blumenpflanzaktionen bis zum Hinterhof-Konzert mit Abstand.Schon jetzt wurden deutlich mehr Nachbarschaftsaktionen angemeldet als im Vorjahr. Die meisten davon gibt es bisher in Nordrhein-Westfalen, doch auch in allen anderen Bundesländern kommen täglich neue Anmeldungen hinzu (Stand: 11.05.2021):Nordrhein-Westfalen (353)Baden-Württemberg (217)Bayern (192)Berlin (175)Hessen (149)Niedersachen (115)Sachsen (90)Brandenburg (76)Hamburg (61)Rheinland-Pfalz (59)Mecklenburg-Vorpommern (47)Thüringen (44)Sachsen-Anhalt (36)Schleswig-Holstein (35)Bremen (20)Saarland (16)Beispielhafte Aktionen aus allen Bundesländern finden sich Anhang.Anmeldungen weiterhin möglich:Auf der Aktionswebsite www.tagdernachbarn.de weiterhin eigene Aktionen angemeldet werden. Bei Anmeldung bis zum 20. Mai erhält man hierfür ein kostenloses Mitmach-Set mit Wimpelkette, Plakaten, Postkarten, Blumensamen, Rezepten & Spielen.Der Tag der Nachbarn der nebenan.de Stiftung wird gefördert durch das Bundesfamilienministerium sowie durch die Deutsche Fernsehlotterie, den Deutschen Städtetag, die Diakonie Deutschland und EDEKA.Beispielhafte Nachbarschaftsaktionen am Tag der Nachbarn 2021 aus jedem BundeslandBaden-Württemberg (217 Aktionen)Sinsheim28.5., 15.00 bis 20.00 UhrPflanzen-Tausch-und-Verschenk-Aktion (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/74888-sinsheim-pflanzen-tausch-und-verschenk-aktion)Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen treffen sich die Nachbar*innen zum Tauschen und Verschenken von Setzlingen und Samen. Auch wer keine Pflanzen mitbringt, ist herzlich willkommen.Horb am Neckar27.5., 19.00 bis 21.00 UhrYoga im Park und Performance (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/72160-horb-a-n-yoga-im-park-und-performance-kostenfrei-zum-geniessen-und-mitmachen)Diese Aktion lädt aktive Nachbar*innen zu einer gemeinsamen Yogastunde im Park. Die Teilnahme ist kostenlos. Yogis sollten lediglich ihre Matte und ein Getränk mitbringen.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Baden-Württemberg gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/baden-wuerttemberg).Bayern (192 Aktionen)Fürstenfeldbruck28.5., 16.00 bis 17.00 UhrXXL Brucker Online Escape Room Battle (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/82256-furstenfeldbruck-xxl-brucker-online-escape-room-battle)Bei einem spannenden Spieleabend für die ganze Stadt können Nachbarschafts-Teams detektivischen Spürsinn beweisen. Die Corona-Nachbarschaftshilft Füstenfeldbruck e.V. veranstaltet einen Escape Room und ruft zum cleveren Kombinieren im Team auf. Die drei besten Teams gewinnen das Equipment für einen sommerlichen Grillabend.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Bayern gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/bayern).Berlin (175 Aktionen)Helmholtz-Kiez28.5., 10.00 bis 12.00 UhrFreitagsfrühstück am Helmholtzplatz (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/10437-berlin-freitagsfruhstuck-am-helmholtzplatz)Der Kiezladen "Zusammenhalt" möchte das soziale Miteinander im Kiez stärken und bietet ein kostenloses Frühstück zum Mitnehmen an. Die Lebensmittel werden von engagierten Foodsharing-Mitgliedern organisiert. Mitzubringen sind lediglich Brotboxen, Papiertüten oder andere Transportmöglichkeiten für die Leckereien.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Berlin gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/berlin).Brandenburg (76 Aktionen)Teltow Seehof28.5., 18.30 bis 19.30 UhrGartenkonzert der Musikschule (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/14513-teltow-seehof-garten-konzert-von-musikschulern-und-freunde)Musik unter freiem Himmel gibt es in Teltow. Musikschüler*innen tragen musikalische Darbietungen vor und auch Nachbar*innen, die ein Instrument spielen, können am Konzert mitwirken.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Brandenburg gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/brandenburg).Bremen (20 Aktionen)Bremen Habenhausen28.5., 15.00 bis 20.00 UhrWandelspaziergang im Quartier (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/28279-bremen-habenhausen-wandelspaziergang-im-quartier)In Bremen Habenhausen laden viele kleine Mitmach-Aktionen zum Flanieren durch das Viertel ein. Nachbar*innen können sich bei einer Tauschbörse, Trödelmarkt-Ständen und Spielen austauschen und besser kennenlernen.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Bremen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/bremen).Hamburg (61 Aktionen)Hamburg Osdorf29.5., 15.00 bis 17.00 UhrStraßenfest mal anders! (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/22549-hamburg-osdorf-strassenfest-mal-anders)Nachbar*innen in Hamburg Osdorf können sich auf einen kulinarischen Streifzug durch ihr Viertel freuen. Wer Lust hat, bietet in seinem Vorgarten Leckereien und Erfrischungen an. Besucher*innen sollten ihr eigenes Geschirr mitbringen, wenn sie sich auf den Weg machen.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Hamburg gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/hamburg).Hessen (149 Aktionen)Kassel28.5., 15.00 bis 18.00 UhrStadtteilrallye (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/34127-kassel-stadtteilrallye)Der Begegnungsort Rothenditmold lädt zu einer kleinen Rallye durch die schönsten Ecken des Viertels. Anhand von kurzen Geschichten sowie Erfahrungsberichten aus früheren Tagen wird Nachbar*innen ihr Viertel nähergebracht. Der Soziale Friedensdienst Kassel e.V. veranstaltet die Rallye. Um eine Anmeldung vorab wird gebeten.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Hessen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/hessen).Mecklenburg-Vorpommern (47 Aktionen)Greifswald28.5., 10.00 bis 14.00 UhrUrban Knitting (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/17491-hansestadt-greifswald-urban-knitting)Unsere Nachbarschaft soll schöner werden! Unter diesem Motto laden der Kinderschutzbund (SchalBe, Labyrinth), das Mehrgenerationenhaus der Aktion Sonnenschein und der Nachbarschaftshilfeverein der WGG zum gemeinsamen Stricken ein. Gemeinsam sollten Objekte in der Nachbarschaft bestrickt werden.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/mecklenburg-vorpommern).Niedersachsen (115 Aktionen)Salzgitter28.5., ganztägigSalty und seine Nachbarn - eine Schnitzeljagd durch Salzgitter (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/38226-38259-salzgitter-salty-und-seine-nachbarn-eine-schnitzeljagd-durch-salzgitter)Nachbar*innen können sich auf eine Schnitzeljagd durch Salzgitter freuen. Ein Fragebogen mit kleinen Wegbeschreibungen lotst die Teilnehmer*innen zu verschiedenen Stationen, an denen sich Hinweise für das finale Lösungswort finden. Unter den richtigen Einsendungen werden Preise verlost.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Niedersachsen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/niedersachsen).Nordrhein-Westfalen (353 Aktionen)Köln28.5., 12.00 bis 20.00 UhrKolbhalle - Alles nur Fassade - Kunst in Coronazeiten (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/50825-koln-kolbhalle-alles-nur-fassade-kunst-in-coronazeiten)Künstler*innen der Kolbhalle Artist Community und Freund*innen gestalten die Straßenfront neu und bemalen eine Mauer der Hausfassade. Interessierte sind herzlich eingeladen, den Künstler*innen bei der Arbeit zuzuschauen.Moers28.5., 10.00 bis 12.00 UhrBoNaNzA Aktion Card Write (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/47445-moers-bonanza-aktion-card-write)Nachbar*innen kennenlernen durch die Luft. Unter diesem Motto veranstaltet das Quartierszentrum AWO-Caritas eine Luftballon-Aktion mit Karten. Auf den Karten können die Nachbar*innen ihre Adresse notieren - die Person, die den Ballon findet, kann die Karte beschreiben und zurückschicken.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen in Nordrhein-Westfalen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/nordrhein-westfalen).Rheinland-Pfalz (59 Aktionen)Bendorf28.5., 10.00 bis 15.30 UhrHinterhofkonzert mit Manfred Pohlmann (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/56170-bendorf-konzert-von-manfred-pohlmann)Der Bendorfer Liedermacher Manfred Pohlmann präsentiert sein musikalisches Handwerk für Nachbar*innen vor der AWO Vierwindenhöhe. Er gilt als namhafter Vertreter der moselfränkischen Mundartmusik.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Rheinland-Pfalz gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/rheinland-pfalz).Saarland (16 Aktionen)Gersheim28.5., 9.30 Uhr bis 12.00 UhrGemeinsamer (Kräuter) Kennenlern-Spaziergang (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/66453-gersheim-gemeinsamer-krauter-kennenlern-spaziergang)Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch Gersheim können sich Nachbar*innen kennenlernen. Eine an Kräutern interessierte Nachbarin hat die Aktion initiiert. Auf dem Weg zeigt sie, was an Kräutern in der Nachbarschaft wächst und beantwortet Fragen.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Saarland gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/saarland).Sachsen (60 Aktionen)Zwickau28.5., 14.00 bis 18.00 UhrSpaziergang + Mitmach-Aktion "Schönster Balkon/Garten" (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/08056-zwickau-spaziergang-mitmach-aktion-schonster-balkon-garten-sommer)Der Verein Menschen mit Zukunft e.V. kürt den schönsten Balkon oder Garten der Nachbarschaft. Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch die Nachbarschaft können die eingereichten Balkone und Gärten bewundert werden.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Sachsen gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/sachsen).Sachsen-Anhalt (36 Aktionen)Lutherstadt Wittenberg25.5., 15.00 bis 17.00 UhrSchnupperfahrten mit der Rikscha (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/06886-lutherstadt-wittenberg-schnupperfahrten-mit-der-rikscha)Bei dieser Aktion können Nachbar*innen ihr Viertel vom Rücksitz einer Rikscha aus erleben. Ehrenamtliche des AWO Kreisverbands Wittenberg laden Bewohner*innen der AWO-Wohnanlagen zu kostenlosen Stadtrundfahrten mit der Rikscha ein.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Sachsen-Anhalt gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/sachsen-anhalt).Schleswig-Holstein (35 Aktionen)Husum28.5., ganztägigNeue Spiele - alte Spiele (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/25813-husum-neue-spiele-alte-spiele)Unter dem Motto "Wie wurde früher gespielt? Wie wird heute gespielt?" steht die Nachbarschaftsaktion im Freien, bei der Jung und Alt zusammenkommen, um gemeinsam neue und alte Spiele zu entdecken.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Schleswig-Holstein gibt es hier (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/schleswig-holstein).Thüringen (44 Aktionen)Römhild29.5., 15.00 bis 21.00 UhrDie Westenfelder Bienenretter (https://www.tagdernachbarn.de/de/aktion/98630-romhild-die-westenfelder-bienenretter)Ein Kreativworkshop zeigt Nachbar*innen, wie man aus Dosen Insektenhotels bastelt. Außerdem gibt es einen Kräuterworkshop, in welchem nach einer kleinen Wildkräuterwanderung Kräuterquark und andere Speisen zubereitet werden.Viele weitere Nachbarschaftsaktionen im Thüringen gibt es hier. (https://www.tagdernachbarn.de/de/bundesland/Thueringen)Über die nebenan.de StiftungDie nebenan.de Stiftung ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die nebenan.de Stiftung ist die gemeinnützige Tochterorganisation des Berliner Sozialunternehmens Good Hood GmbH, das die Nachbarschaftsplattform nebenan.de betreibt. Die Stiftung fördert konkretes, freiwilliges Engagement in Nachbarschaft und Gesellschaft und leistet so einen Beitrag gegen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung - für ein menschliches, solidarisches und lebendiges Miteinander. Neben dem Tag der Nachbarn vergibt die Stiftung jährlich den Deutschen Nachbarschaftspreis, der besonders engagierte Nachbarschaftsinitiativen würdigt und sie zugleich bekannt machen soll, um andernorts zur Nachahmung anzuregen. Die nebenan.de Stiftung kooperiert mit einem großen Netzwerk aus Partnern in ganz Deutschland und ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen.