Eine starke Nachfrage nach den Agrarprodukten von Bayer ist am Mittwoch an der Börse sehr gut angekommen. Nach einem überraschend guten ersten Quartal 2021 setzten sich die Aktien mit einem Aufschlag von knapp fünf Prozent auf 56,00 Euro an die Spitze des Leitindex DAX. Auch charttechnisch hellt sich das Bild auf.Gut liefen die Geschäfte der Sparte CropScience vor allem mit Maissaat in Südamerika und mit Sojasaat in Nordamerika. Die Preise für die beiden Feldfrüchte steigen seit Monaten stark. Landwirte ...

