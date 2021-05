(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 12.05.2021 - Die Sojabohnen sind in Chicago auf ein Neun-Jahreshoch geklettert. MustGrow meldet Fortschritte bei der Kontrolle von Aphanomyces-Wurzelfäule. Die Papiere von Bayer legen im deutschen Handel kräftig zu. Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel teils deutlich fester. Die Sojabohnen notieren deutlich über der Marke ...

