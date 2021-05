HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Operativ hätten die Leverkusener im ersten Quartal überzeugt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach Zahlen. Erheblicher Währungsgegenwind habe aber gebremst. Die endgültige Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sieht Strauß in greifbarer Nähe./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 12:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 12:50 / MESZ



ISIN: DE000BAY0017

