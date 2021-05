DJ Altmaier sieht im Klimagesetz Meilenstein und attackiert SPD

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das neue Klimaschutzgesetz als einen "Meilenstein" gewürdigt, der der Wirtschaft Planungssicherheit gebe. Gleichzeitig warf er der SPD vor, beim Klimaschutz zu bremsen. Man habe sich in der Koalition auf ein Sofortprogramm für die kommenden beiden Jahre im Umfang von 8 Milliarden Euro zum klimaneutralen Umbau der Wirtschaft verständigt. Die Union hätte sich hingegen ein Paket im Umfang von 10 Milliarden Euro gewünscht.

Das Sofortprogramm solle noch in den kommenden Wochen auf den Weg gebracht werden, damit es nach der Bundestagwahl schnell umgesetzt werden könne, sagte Altmaier auf einer Pressekonferenz.

Die Union habe ein Sofortprogramm gewollt, das Maßnahmen zum Abbau der Treibhausgase bezeichne in den einzelnen Sektoren Landwirtschaft, Verkehr, Energie, Industrie und Gebäude. Diese Maßnahmen hätte die Union gerne mit konkreten Beträgen unterlegen wollen, so Altmaier. Der Bundestag habe aber nur noch drei Sitzungswochen vor der Sommerpause und müsse allen Maßnahmen im Rahmen des Bundeshaushaltes zustimmen. Dies überschatte den koalitionsinternen Streit.

Zuvor hat das Bundeskabinett das neue Klimagesetz verabschiedet. Danach soll Deutschland die Klimaneutralität bereits 2045 erreichen und damit fünf Jahre früher als bislang geplant. Auch wurde das deutsche Klimaziel für die Reduktion der Treibhausgase für 2030 von 55 Prozent auf 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 angehoben. Die Hauptlast für die früheren CO2-Einsparungen sollen dabei die Energiebranche und die Industrie tragen.

Altmaier sieht in dem Gesetz eine ambitioniertere Grundlage zum Erreichen der Klimaziele. "Wir können und müssen zeigen, dass Klimaschutz und Wirtschaft kein Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille sind", so Altmaier. "Wir wollen, dass in Deutschland auch künftig die besten klimaneutralen Autos, der beste klimaneutrale Stahl und die besten klimaneutralen Grundstoffe, beispielsweise in der Chemie, produziert werden können."

