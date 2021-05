DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. Mai, und Freitag, 14. Mai

=== D O N N E R S T A G, 13. Mai 2021 *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Jahresergebnis, Hamamatsu 13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 500.000 zuvor: 498.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Central Maryland Chamber 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) beim Global Interdependence Center 22:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Memphis Chamber *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai - Börsenfeiertag Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Singapur F R E I T A G, 14. Mai 2021 *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:05 DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt 10:00 DE/FDP, digitaler Bundesparteitag (bis 16.5.) 11:00 DE/Windeln.de SE, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 22. April *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +8,4% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 74,9% zuvor: 74,4% *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage) PROGNOSE: 90,1 zuvor: 88,3 *** 16:00 US/Lagerbestände März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der McCombs School of Business - EU/Ratingüberprüfung für Island (S&P), Lettland (Moody's), Niederlande (S&P), Portugal (Fitch) - Börsenfeiertag Dänemark ===

