Egal, ob Smartphone oder E-Auto - im Rampenlicht stehen natürlich vor allem die Hersteller dieser coolen Produkte, also z.B. Apple und Tesla. Das gilt auch an den Börsen. Doch diese Marktführer können "über Nacht" weg vom Fenster sein, so wie es Nokia einst erging. Als Investoren sollten wir daher eher auf die Zulieferer der 2. und 3. Reihe setzen. Sie sind oft die eigentlichen Technologieführer und damit letztlich die Gestalter unserer Zukunft. Für Small-Cap-Investoren ist das natürlich besonders spannend und lukrativ.

Apple ist bekannt für seine operative Exzellenz. Aber bekanntlich produziert Apple kaum ein Bauteil für seine Produkte selbst, sondern orchestriert nur virtuos seine Schar von Zulieferern. Ähnlich läuft es seit Jahrzehnten in der Automobilindustrie, wo sich die Hersteller bestenfalls auf Kernkomponenten, wie z.B. den Motor konzentrieren. Auch Tesla folgt diesem Muster und steckt sein Knowhow vor allem in die Entwicklung und Produktion des Batteriesystems.

Spanende Fragen - und eine Antwort darauf

Natürlich bestimmen Apple, Tesla, Daimler und Co. das Design ihrer Produkte und haben viele tolle Ideen, welche die Kunden begeistern. Doch umsetzen müssen diese Ideen die Zulieferer, indem sie Komponenten entwickeln, welche die entsprechenden Funktionen schließlich zum Leben erwecken. Und dabei bauen diese Firmen sehr viel Knowhow auf, dass sich oft auch anderswo gewinnbringend nutzen lässt.

Nun sind sicherlich einige namhafte Automobilzulieferer, wie Bosch, ZF oder Continental wohlbekannt. Und man findet nach einigem Suchen auch die aktuellen Zulieferer für das neueste iPhone. Aber wer liefert eigentlich die wichtigen Komponenten für E-Autos, Roboter und andere zukunftsträchtigen Technologien?

Das sind spannende Fragen - auf die ich Ihnen mit meiner heutigen Aktienvorstellung eine Antwort gebe.

