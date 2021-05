Nach anfänglichen Verlusten hat die Coinbase-Aktie am Dienstag ein starkes Comeback hingelegt und den US-Handel mehr als drei Prozent höher beendet. Am Mittwoch geht es zunächst weiter aufwärts. Dabei werfen auch die endgültigen Q1-Zahlen am Donnerstag (13. Mai) ihre Schatten voraus. Dass das erste Quartal dank der Rekordjagd bei Bitcoin und Co hervorragend gelaufen ist, steht bereits seit dem 6. April fest. Damals hatte Coinbase auf Grundlage vorläufiger Daten eine Verzehnfachung des Umsatzes auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...