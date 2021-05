Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse Veröffentlichungen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Vorzeitige Tilgung von Schuldverschreibungen Vienna MTFEmittent: BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG 1. 4,1 % Immo-Bank kündb.WA 09-23 ISIN AT000B086921 Die vorzeitige Tilgung erfolgte bereits per 27.03.2020. 2. 4 % Immo-Bank My Cash WA 09-23 ISIN AT000B086939 Die vorzeitige Tilgung erfolgte bereits per 27.03.2020.Die Verständigung der Wiener Börse darüber erfolgte erst am 12.05.2021.Letzter Handelstag: 12.05.2021Löschung vom Vienna MTF: 14.05.2021 ...

