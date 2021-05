SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM) im Finanzbereich, gibt die Berufung von Peter Dehaan zum New Business Director für Cash Liquidity Management bekannt. Er unterstützt Finanzinstitute, deren Treasury-Abteilungen und zentrale Stakeholder bei der Bereitstellung von Echtzeitlösungen für das Cash- und Liquiditätsmanagement. Dadurch werden die Kunden in die Lage versetzt, die sich wandelnden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Stresstest-Verpflichtungen besser zu erfüllen.

Peter Dehaan hat über 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen. Vor seinem Wechsel zu SmartStream leitete er mehr als 7 Jahre lang bei der Lloyds Bank die Treasury- und Liquiditätsdienste für verschiedene Sektoren in der Commercial Bank als Teil des Global Transaction Banking. Davor war er fast 16 Jahre lang bei der Citibank in verschiedenen Funktionen wie Produktmanagement und Korrespondenzbanking im Bereich Global Transaction Services tätig.

Peter Dehaan, New Business Director für Cash Liquidity Management bei SmartStream, sagte: "Gerade jetzt, im Zuge des weiteren Wachstums im Bereich Treasury, ist ein Einstieg bei SmartStream günstig. Ich bewundere den strategischen Fokus des Unternehmens auf neue technologische Innovationen, die sich für die Branche bestens bewährt haben. Da die Cash- und Liquiditätsmanagementsysteme immer anspruchsvoller werden und die Unternehmen Projekte zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen priorisieren, wird es mein Ziel sein, Finanzinstitute bei der Erzielung einer verbesserten betrieblichen Effizienz auf weltweiter Basis zu unterstützen."

Peter Dehaan wird an Nadeem Shamim, Head of Cash and Liquidity Management von SmartStream, berichten, der erklärte: "Peters Branchenerfahrung im Bereich Treasury wird das Team perfekt ergänzen und wir freuen uns, ihn an Bord zu haben. Gesprächen mit unseren Kunden zufolge sind Banken immer besser in der Lage, die Liquidität in Echtzeit zu überwachen, aber noch wichtiger ist der Fokus auf Transparenz für die verschiedenen Berechnungen, die den Zahlen für das aufsichtsrechtliche Berichtswesen zugrunde liegen. Wir sind zuversichtlicher denn je, gemeinsam als Team und jetzt auch mit Peter den Banken beim Umgang mit dem operativen und branchenspezifischen Druck helfen zu können."

