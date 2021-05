DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - Zurich nach Zahlen leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zwei schwachen Handelstagen hat sich die Schweizer Börse am Mittwoch etwas berappelt. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung auch vom Franken, der gegen den Dollar zurückfiel, was der Exportwirtschaft Chancen verleiht. Unerwartet hohe Inflationsdaten in den USA hielten zwar die Sorge vor einer baldigen Wende in der Geldpolitik der Notenbanken wach. Andererseits sorgten die Daten für den Anstieg der US-Währung gegen den Franken. Einmal mehr stützte auch der defensive Charakter des Leitindex SMI.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.034 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,82 (zuvor: 42,23) Millionen Aktien.

Die drei Schwergewichte Nestle (+0,2%), Novartis (+1,4%) und Roche (+0,8%) federten mit ihren Aufschlägen den Markt ab. Die Vorsicht zeigte sich auch bei der Schwäche der Zykliker, denn ABB (-0,2%) und Holcim (kaum verändert) blieben deutlich hinter dem Markt zurück.

Unter den Finanzwerten gaben Zurich Insurance nach den Quartalszahlen gegen den Trend 0,3 Prozent ab. Zwar sind die Bruttoprämien gestiegen. "Auf die Stimmung drücken aber Aussagen zur Combined Ratio", sagte ein Händler. "Diese entwickelt sich offensichtlich schlechter, und das drückt nun auf den Kurs". Andere Finanzwerte tendierten bis zu 1,8 Prozent im Plus.

