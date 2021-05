Bern (awp) - Die Diem Networks GmbH hat ihr Bewilligungsgesuch für ein Zahlungssystem in der Schweiz zurückgezogen. Diem plane nun in einer ersten Phase, das Zahlungssystem aus den USA heraus zu lancieren und nur auf den US-Dollar abzustützen, teilte die Finanzmarktaufsicht Finma am Mittwochabend mit. Und einstweilen wolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...