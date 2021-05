LONDON, May 13, 2021, der Passwort-Manager der weltweit führenden VPN-Lösung NordVPN, ist jetzt auf dem deutschen Markt verfügbar. Die deutsche Version der NordPass-App ist jetzt für die Betriebssysteme iOS , MacOS , Windows , Android und Linux erhältlich.



"Deutsch war eine der am häufigsten gewünschten Sprachen unserer Nutzer, daher wussten wir, dass eine hohe Nachfrage besteht. Darüber hinaus ist NordPass ein Passwort-Manager für NordVPN, und wir wissen, dass viele Fans von NordVPN ihr Cyber-Sicherheitspaket erweitern wollen", so Chad Hammond, Sicherheitsexperte bei NordPass.

NordPass verschlüsselt die Passwörter der Nutzer noch auf deren Geräten und speichert sie erst danach in der Cloud. So kann ausschließlich der Nutzer die Passwörter entschlüsseln und muss sich dazu einfach nur bei seinem Konto anmelden. Dank Zero-Knowledge-Architektur kann niemand sonst auf die Passwörter der Nutzer zugreifen oder diese verwalten. NordPass Passwort-Manager verwendet den hochmodernen Verschlüsselungsalgorithmus XChaCha20, um alle Daten zu verschlüsseln, die Nutzer in NordPass speichern. Die Sicherheit wurde unabhängig von den renommierten Auditoren Cure53 aus Berlin geprüft.

Der Passwort-Manager von NordPass bietet Premium-Nutzern erweiterte Sicherheitsfunktionen , wie Data Breach Scanner und Password Health. Mit dem Data Breach Scanner können Nutzer ermitteln, ob ihre Daten bei Datenlecks aufgetaucht sind. Die Funktion Password Health ermittelt, ob Passwörter des Nutzers alt oder schwach sind bzw. wiederverwendet wurden.

Sicherheit ist zwar ungemein wichtig, aber nicht der einzige Schwerpunkt von NordPass. "NordPass will unseren Nutzern das Leben leichter machen. Durch das automatische Ausfüllen von Anmeldedaten und persönlichen Informationen in verschiedenen Online-Formularen können Nutzer wertvolle Zeit sparen", so Chad Hammond, Sicherheitsexperte bei NordPass. "Unser Ziel sind günstige digitale Sicherheitsprodukte, die einfacher, schöner, schneller und sicherer sind. Wir freuen uns, sie jetzt auch unseren deutschen Nutzern bereitzustellen."

ÜBER NORDPASS

NordPass ist ein Passwort-Manager, der mit neuester Technologie für höchste Sicherheit sorgt. Bei der Entwicklung von NordPass lag der Schwerpunkt auf Erschwinglichkeit, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, damit Nutzer auf Desktop-PCs, Mobilgeräten und Browsern sicher auf ihre Passwörter zugreifen können. Dabei werden alle Passwörter auf dem Gerät verschlüsselt, sodass nur der Nutzer darauf zugreifen kann. NordPass wurde von den Experten von NordVPN entwickelt, der fortschrittlichen Sicherheits- und Datenschutz-App, auf die weltweit mehr als 14 Millionen Kunden vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter nordpass.com .

