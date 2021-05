Der Mai bringt an der Börse den Start in einen wohlmöglich turbulenten Börsensommer. Wir hatten bei Feingold Research den Arbeitsmarktbericht in den USA als möglichen Wendepunkt an den Märkten ausgemacht. Dann verschob sich die Korrektur um ein bis zwei Tage. In dieser Woche liegt der Fokus auf den Inflationsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...