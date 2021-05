Hannover (www.anleihencheck.de) - Das KfW-Kommunalpanel beruht auf einer Befragung der Kämmereien in Städten und Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern sowie allen Landkreisen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Die Umfrage und repräsentative Hochrechnung werde im Auftrag der KfW seit 2009 durch das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) durchgeführt. Im Mittelpunkt der Befragung stünden Aspekte zur Finanzlage, Investitionstätigkeit und Finanzierung der Kommunen. Regelmäßige Beachtung findet in unseren Augen vor allem die Hochrechnung zum wahrgenommenen Investitionsrückstand der Kommunen, so die Analysten der NORD/LB. Ein wechselndes Sonderthema, die Eckwerte der Finanzstatistik sowie die Berücksichtigung aktueller kommunalpolitischer Debatten würden den Endbericht ergänzen. ...

