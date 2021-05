Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Euroraum ist im März mit 62,9 Punkten auf ein neues Rekordhoch gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Im europäischen Dienstleistungssektor bleibe die Stimmung wegen der anhaltenden Lockdowns verhalten; der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei jedoch mit 50,5 Punkten über die auf eine Expansion hindeutende 50er Marke geklettert, was hauptsächlich einer deutlichen Stimmungsaufhellung in Spanien zu verdanken gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...