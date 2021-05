Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 meldete Coway einen Gesamtumsatz von 879,0 Mrd. KRW (+14,3 % gegenüber dem Vorjahr), einen Betriebsgewinn von 170,7 Mrd. KRW (+23,0 % gegenüber dem Vorjahr) und einen Nettogewinn von 125,8 Mrd. KRW (+23,8 % gegenüber dem Vorjahr).- Die Tochtergesellschaften in Übersee erzielten einen Umsatz von 294,2 Mrd. KRW (+56,4 % YoY), wobei die Gesamtzahl der Konten in Übersee die 2-Millionen-Marke überschritt- Innovative Produkteinführungen und strategisches Marketing trieben das Wachstum auf dem heimischen Markt anSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Coway Co., Ltd, ein führendes Unternehmen für umweltfreundliche Haushaltsgeräte, gab seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021 bekannt."Aufregende neue Produkte und wirkungsvolle Marketing-Kampagnen trieben unsere Leistung an, sowohl im Inland als auch international", sagte Soon Tae Kim, Chief Financial Officer von Coway. "Um langfristiges Wachstum voranzutreiben, werden wir uns weiterhin auf unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem heimischen Markt konzentrieren und gleichzeitig weiter in Überseemärkte expandieren."Coway meldete das folgende Ergebnis:- Umsatz im ersten Quartal: 879,0 Mrd. KRW (+14,3 % YoY)- Operatives Ergebnis im ersten Quartal: 170,7 Mrd. KRW (+23,0 % YoY)- Nettogewinn im ersten Quartal: 125,8 Mrd. KRW (+23,8 % YoY)Die ausgewiesenen Zahlen sind der konsolidierten K-IFRS (International Financial Reporting Standards)-Rechnung entnommen.Der konsolidierte Umsatz aus dem Verkauf von Haushaltsgeräten für den Umweltschutz erreichte dank eines stabilen Anstiegs der Mietkonten 538,5 Mrd. KRW. Die Zahl der inländischen Vermietungen lag bei 321.000, mit 6,36 Millionen Konten in Korea.Die Tochtergesellschaften in Übersee meldeten für das erste Quartal einen Umsatz von 294,2 Mrd. KRW, ein Plus von 56,4 % gegenüber dem Vorjahr. Malaysia und die USA, die herausragenden Tochtergesellschaften in Übersee, erzielten im ersten Quartal mit 240,4 Mrd. KRW (+56,8 % gegenüber dem Vorjahr) bzw. 42,9 Mrd. KRW (+57,9 % gegenüber dem Vorjahr) eine sehr gute Leistung. Die Gesamtzahl der Auslandskonten ist um 32,7 % auf jetzt 2,1 Millionen gestiegen und hat damit die 2-Millionen-Marke durchbrochen.Die Gesamtzahl der Mietkonten des Unternehmens für das erste Quartal 2021 ist um 560.000 auf 8,46 Millionen gestiegen. Der Gesamterfolg der Geschäftskonten in Übersee war hier ein wesentlicher Faktor.Für weitere Details über Coways finanzielle Performance besuchen Sie bitte die Investor Relations (http://www.cowayir.com/ir/Index) Seite des Unternehmens.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt sich auch weiterhin für Innovationen ein, diversifiziert die Produktlinien und beschleunigt - auf der Grundlage seines Geschäftserfolgs in Korea - das Überseegeschäft in Malaysia, den USA, Thailand und China. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.coway.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508670/Coway_Financial_Result.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgPressekontakt:Sumin Parkstellvertretender Manager bei Coway PR HQsumin.park@coway.co.kr+82-2-2172-1253Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155031/4914336