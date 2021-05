LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 wieder mit einem steigenden operativen Ergebnis. In den zwölf Monaten bis Ende März 2022 soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 7,5 bis 7,7 Milliarden Pfund steigen, teilte das Unternehmen, an dem Deutsche Telekom beteiligt ist, am Donnerstag in London mit.

Im vergangenen Geschäftsjahr sei das operative Ergebnis um sechs Prozent auf 7,4 Milliarden Pfund (8,6 Mrd Euro) gesunken. Der Umsatz sank um sieben Prozent auf etwas mehr als 21 Milliarden Pfund - hier rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr mit einer Stabilisierung. Mit den 2020/21er-Zahlen erfüllte der Konzern im Großen und Ganzen die Expertenerwartungen - auch die Ziel für das laufende Geschäftsjahr liegen im Rahmen der Analystenprognosen.

Die Deutsche Telekom ist seit dem Verkauf des britischen Mobilfunkgeschäfts durch ein Tauschgeschäft mit zwölf Prozent größter Anteilseigner von BT./zb/jha/