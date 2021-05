Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Die Gemeinschaftswährung notierte knapp nach neun Uhr mit 1,2102 US-Dollar. Am Vorabend war sie mit 1,2080 Dollar gehandelt worden.Der Euro war am Mittwoch nach der Meldung eines überraschend starken Inflationsanstiegs in den USA unter Druck geraten und gab im Laufe des Mittwochs fast einen Cent nach. Damit gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...