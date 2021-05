Die aktuell längste Serie: Erste Group mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.12%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 11 Tage (Performance: 31.48%). Tagesgewinner war am Mittwoch Commerzbank mit 8,56% auf 6,26 (382% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,46%) vor Bayer mit 7,24% auf 57,30 (258% Vol.; 1W 7,12%) und Varta AG mit 3,93% auf 114,90 (82% Vol.; 1W -3,36%). Die Tagesverlierer: Nordex mit -6,18% auf 18,23 (204% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,21%), GoPro mit -6,05% auf 9,17 (61% Vol.; 1W -13,41%), Leoni mit -5,24% auf 11,04 (95% Vol.; 1W -13,34%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (39904,46 Mio.), Amazon (31118,54) und Apple (27542,78). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

