Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 13.05.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 658 internationalen Medien
Das Vatertagsgeschenk für jeden Spekulanten?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P1AL ISIN: CA06766T1075 Ticker-Symbol: 2NZ 
Frankfurt
13.05.21
08:04 Uhr
0,396 Euro
+0,050
+14,45 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BARKSDALE RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BARKSDALE RESOURCES CORP 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BARKSDALE RESOURCES
BARKSDALE RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BARKSDALE RESOURCES CORP0,396+14,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.