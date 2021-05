Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Verlusten in den Feiertagshandel gestartet. Der ATX fiel bis 10.,25 Uhr um 1,59 Prozent auf 3.313,29 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel stark nach unten.Belastet wurden die Märkte weiter von den jüngsten Inflationsängsten. Die am Vortag veröffentlichten Inflationsdaten aus den USA hatten die Sorgen noch weiter geschürt. Angesichts des starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...