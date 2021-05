Am frühen Donnerstag lobte die Ratingagentur Fitch den australischen Haushalt, der Anfang der Woche bekannt gegeben wurde. "Australiens Haushalt, der von der Regierung am 11. Mai vorgelegt wurde, bestätigt, dass die jüngste starke Wirtschafts- und Arbeitsmarkterholung zu einer Verbesserung der öffentlichen Finanzen geführt hat, was dazu beitragen kann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...