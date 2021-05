Hamburg (ots) - Es ist mittlerweile eine Tradition: Barbara Schöneberger wird auch in diesem Jahr live im ESC-Finale die Punkte aus Deutschland bekannt geben, zum sechsten Mal! So oft hat noch niemand vor ihr diese Aufgabe als deutsche "Spokesperson" übernommen. Sie verrät, wem die deutsche Jury des Eurovision Song Contests ihre "twelve points" gegeben hat. Die Jury-Wertungen haben beim ESC das gleiche Gewicht wie das Publikums-Voting. 2016 wurde dieser Abstimmungsmodus eingeführt. Mit den Punkten wird sich Barbara Schöneberger am Sonnabend, 22. Mai, im Finale aus Rotterdam melden - live geschaltet aus dem Studio in Hamburg. Dort moderiert sie ab 20.15 Uhr den "ESC - Countdown für Rotterdam" und ab 0.45 Uhr die "ESC - Aftershow". Die beiden Shows sind Auftakt und Ende des ESC-Abends im Ersten und rahmen das ESC-Finale aus Rotterdam ein. Musikalische Gäste sind Michael Schulte, Zoe Wees, Jan Delay und Sarah Connor. Zum deutschen Act Jendrik sind Schalten nach Rotterdam geplant.Neben Bewährtem gibt es auch eine Neuheit in diesem Jahr: Zum ersten Mal können Fans den ESC mit Freunden und Familie gemeinsam anschauen, auch wenn sie nicht an einem Ort sind. Im neuen Tool "ESC zusammen" können sich bis zu vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Webcam in einem virtuellen Raum zusammenschalten. Auf eurovision.de/ESCzusammen können Fans weltweit bei beiden Halbfinals und beim großen Finale zusammenkommen und auf einer Oberfläche gemeinsam die Show mit dem Motto "open up" verfolgen.Alle ESC Sendungen im Überblick:17.05.2021, 23.15 - 23.45 Uhr: "ESC Top 10 mit Alina und Stefan" bei ONE17.05.2021, 23.45 - 00.15 Uhr: "ESC Top 10 mit Marcel und Thomas" bei ONE18.05.2021, 21.00 - 23.00 Uhr: "ESC 2021 - 1. Halbfinale" bei ONE20.05.2021, 21.00 - 23.00 Uhr: "ESC 2021 - 2. Halbfinale" bei ONE21.05.2021, 23.45 - 3.13 Uhr: "Eurovision Song Contest 2011" aus Düsseldorf im Ersten22.05.2021, 19.45 - 20.15 Uhr: "ESC-Finalprognose mit Alina und Stefan" bei ONE22.05.2021, 20.15 - 21.00 Uhr: "ESC - Countdown für Rotterdam" im Ersten und bei ONE22.05.2021, 21.00 - 00.45 Uhr: "Eurovision Song Contest 2021" im Ersten, bei ONE und im Fernsehprogramm der Deutschen Welle22.05.2021 00.45 - 01.15 Uhr "ESC - Aftershow" im ErstenInformationen zum Eurovision Song Contest finden Sie im Internet unter www.eurovision.deRückfragen an: NDR Presse und Kommunikation, Ulrike Ziesemer Tel.: 040 4156-5127Pressefotos: www.ard-foto.dePressekontakt:NDR / Das ErsteUnternehmenskommunikationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4914391