Den Rückgang, den der überraschende US VPI am Mittwoch verursacht hat, sollte bald ausgebügelt sein, so dass die Rallye über 0,7300 fortgesetzt werden kann. In der Zwischenzeit sollte der Haushalt sowohl rosig als auch stimulierend ausfallen, so die Ökonomen von Westpac. Unterstützung im Bereich der 0,7100 "Der NZD/USD wurde durch die gestrige US VPI-Überraschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...