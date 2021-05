Für das sogenannte "COVAX No-Fault Compensation Program" arbeiten Chubb und Marsh in Sachen Versicherungsschutz mit der WHO und der Impfstoff-Allianz Gavi zusammen. Chubb und Marsh arbeiten für das sogenannte "COVAX No-Fault Compensation Program" mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Impfstoff-Allianz (Gavi) zusammen. Das Programm will berechtigten Personen in 92 Ländern und Volkswirtschaften niedrigen Einkommens ein schnelles, faires und transparentes Verfahren bieten, um bis zum 30.06.2022 ...

