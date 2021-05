Frankfurt (www.fondscheck.de) - Iconic erweitert das Angebot an Krypto-ETNs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett und ist damit erstmal auf beiden Pätzen als Emittent aktiv, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Iconic Funds Physical Bitcoin ETP (ISIN DE000A3GK2N1/ WKN A3GK2N) könnten Anleger auf einfache Art und Weise an der Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin partizipieren, ohne hierfür Krypto-Wallets einrichten zu müssen. Der Exchange Traded Note (ETN) bilde den NYSE Bitcoin Index ab und sei durch Bitcoin besichert. Durch das zentrale Clearing würden Investoren außerdem von deutlich reduzierten Risiken bei der Abwicklung der Geschäfte profitieren. ...

