Die weltweite Zusammenarbeit über Centers of Excellence for Geospatial Information (virtuelle Kompetenzzentren für Geodaten) wird den bedürftigen Nationen einen besseren Zugang zu SDG Data Hubs ermöglichen

Esri, der weltweit führende Anbieter von Standortinformationen, kündigte heute seinen Beitrag zu einer offenen, Community-getriebenen Partnerschaft an, die darauf abzielt, die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) voranzutreiben. Regierungen, internationale Organisationen, Stiftungen, Universitäten und gesellschaftliche Gruppen schließen sich der Initiative an, um Ressourcen und Fachwissen sowie den Aufbau von Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit virtuelle Centers of Excellence for Geospatial Information den bedürftigen Nationen einen besseren Zugang zu SDG-Daten ermöglichen.

"Diese Zusammenarbeit wird die Innovationen der Geoinformationswissenschaft einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen", sagte Jeffrey Sachs, Universitätsprofessor und Direktor des Center for Sustainable Development an der Columbia University, Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, SDG Advocate unter UN-Generalsekretär António Guterres und Vorsitzender der Lancet COVID-19 Kommission. "Die virtuellen Zentren werden Gemeinschaften auf der ganzen Welt mit sehr leistungsfähigen datengesteuerten Lösungen ausstatten, um ihnen zu helfen, gezielte SDG-Veränderungen dort umzusetzen, wo sie benötigt werden."

Das Ziel der Zusammenarbeit von öffentlichem und privatem Sektor ist es, die Einführung von SDG Data Hubs durch nationale Regierungen für die offizielle Überwachung und die Berichterstattung des SDG-Fortschritts zu erweitern und die Entwicklung der Hubs durch Staats-, Provinz- und Kommunalregierungen, NGOs und regionale Einheiten zu fördern. Die mit Esri-Software betriebenen Hubs ermöglichen es den Ländern, die SDGs in einem geografischen Kontext zu messen, zu überwachen und zu berichten, und vereinfachen es den Nationen, die für die Überwachung des Fortschritts erforderlichen Daten zu erfassen, zu analysieren und zu teilen.

"Ungleichheit bedroht die langfristige soziale und wirtschaftliche Entwicklung und behindert Initiativen zur Armutsbekämpfung. Die COVID-Pandemie zusammen mit dem Klimawandel verschärft diese Probleme nur noch, vor allem bei gefährdeten globalen Gemeinschaften", sagte Jack Dangermond, Gründer und Präsident von Esri. "Unser Ziel in dieser Partnerschaft ist es, die Welt dabei zu unterstützen, effektiver beim Abbau von Ungleichheiten zusammenzuarbeiten. Dies geschieht durch den Einsatz von Geospatial-Technologie, um diese Herausforderungen besser zu verstehen und zu bewältigen."

Esri hat sich insbesondere verpflichtet, in enger Zusammenarbeit mit dem Global Geospatial Information Management (GGIM)-Sekretariat der Vereinten Nationen mehr als 15 Millionen USD in Form von Technologiezuschüssen für 74 der weltweiten Entwicklungsländer sowie Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten und 1 Million USD in Form von finanziellen Mitteln bereitzustellen, um die Umsetzung des Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) der Vereinten Nationen und die Einrichtung von SDG Data Hubs voranzutreiben.

"Das IGIF der Vereinten Nationen ist ein weltweit beschlossenes, mehrdimensionales Rahmenwerk, das darauf abzielt, die nationalen Geoinformationsregelungen in den Ländern zu stärken, um die nationale Entwicklungsüberwachung und -berichterstattung zu unterstützen", sagte Stefan Schweinfest, Direktor der Statistikabteilung der UN-Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten. "Das IGIF bietet einen institutionellen Rahmen für Organisationen, um die Schaffung von SDG Data Hubs zu verwirklichen, und wird durch virtuelle Centers of Excellence for Geospatial information ergänzt. Diese dringend benötigten Mechanismen können die Fähigkeit der Länder, politisch relevante, umsetzbare SDG-Daten und -Informationen auf globaler, nationaler und subnationaler Ebene zu erfassen, zu verwalten und zu kommunizieren, deutlich erhöhen."

Die erfolgreiche Implementierung von SDG Data Hubs durch mehr als 15 Länder in den letzten 4 Jahren hat eine konsistente, skalierbare Struktur für die Berichterstattung über und die Überwachung des Fortschritts der SDGs geschaffen.Viele Länder sehen sich jedoch weiterhin mit Barrieren konfrontiert, die ihre Fähigkeit zur Umsetzung der SDGs behindern und damit die Förderung der nationalen Entwicklung oder des wirtschaftlichen Wohlstands erschweren.

Der nächste Schritt, den diese Gemeinschaft globaler Stakeholder-Organisationen unternehmen will, ist die Bereitstellung von Ressourcen für die breitere Skalierung in etwa 20 Entwicklungsländern, die derzeit nicht über die entsprechende Technologie, die Umsetzungspläne für den SDG Data Hub und die Entwicklung von Kapazitäten zur Überwachung und Berichterstattung über die SDGs verfügen.

"Teil unserer Mission ist es, Partnerorganisationen an einen Tisch zu bringen, um innovative Lösungen für globale Nachhaltigkeitsbemühungen zu fördern", sagte Sergio Fernández de Cordova, Vorstandsvorsitzender der PVBLIC Foundation. "Die SDG Data Hubs sind das perfekte Beispiel für eine transformative Spitzentechnologie, die dazu entwickelt wurde, lokale Kapazitäten in den Bereichen aufzubauen, in denen sie dringend benötigt werden, und virtuelle Centers of Excellence for Geospatial information würden diese Bemühungen verstärken, indem sie Daten unsere größte Währung nutzen, um eine bessere Zukunft aufzubauen, ein Land nach dem anderen."

Das Ziel dieser internationalen, branchenübergreifenden Partnerschaft ist letztlich die Bildung einer Allianz für die SDGs zwischen den Partnern sowie den Mitgliedsstaaten. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Esri die Weltgemeinschaft bei der Skalierung der Übernahme und Bereitstellung von SDG-Hubs unterstützt.

Über Esri

