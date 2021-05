DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: An Christi Himmelfahrt ruht der Börsenhandel in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz. In Singapur findet wegen des Feiertags Hari Raya Puasa (Ende des Ramadan) kein Handel statt.

FREITAG: In Dänemark bleiben die Börsen wegen eines Bankfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:09 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.050,50 -0,17% +8,56% Euro-Stoxx-50 3.893,01 -1,38% +9,58% Stoxx-50 3.364,29 -1,30% +8,24% DAX 14.939,42 -1,39% +8,90% FTSE 6.861,67 -2,04% +8,42% CAC 6.213,91 -1,04% +11,93% Nikkei-225 27.448,01 -2,49% +0,01% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 168,67 -0,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,33 66,08 -2,6% -1,75 +32,3% Brent/ICE 67,59 69,32 -2,5% -1,73 +31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,45 1.816,40 -0,1% -1,96 -4,4% Silber (Spot) 26,80 27,08 -1,0% -0,27 +1,6% Platin (Spot) 1.206,05 1.215,78 -0,8% -9,73 +12,7% Kupfer-Future 4,67 4,75 -1,7% -0,08 +32,5%

Die Ölpreise geben deutlicher nach, nachdem sie zuletzt ein Zweiwochenhoch erreichten. Teilnehmer sehen die Verluste im Zusammenhang mit der von einer Hackerattacke betroffenen Pipeline von Colonial Pipeline Co., deren Betrieb nach einer Aussetzung nun wieder aufgenommen werden soll. Bei den schwächeren Preisen dürfte daneben auch der festere Dollar eine Rolle spielen. Er verteuert das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Der Goldpreis fällt weiter. Er leidet daruntger, dass das Gold als zinslose Anlage an Attraktivität verliert, wenn am Anleihemarkt wie aktuell die Zinsen steigen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem starken Rücksetzer am Mittwoch, ausgelöst von Spekulationen über einen früher als bislang kommenden Schwenk der US-Notenbank, weg von der ultralockeren hin zu einer restriktiveren Geldpolitik mit möglicherweise steigenden Zinsen, sieht es für den Start am Donnerstag an der Wall Street noch nicht nach einer Stabilisierung aus. Allerdings stehen noch vor Handelsbeginn mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Erzeugerpreisen im April Konjunkturdaten auf dem Programm, die das Potenzial haben, die Märkte stärker zu bewegen. Insbesondere die Preisdaten dürften genau in Augenschein genommen werden, nachdem am Vortag der starke Anstieg der Verbraucherpreise Inflationssorgen und damit obige Spekulationen ausgelöst hatte. Das Problem für die Aktienkurse sei in diesem Umfeld, dass ihre Bewertungen insgesamt hoch seien, sagt Anlageexperte Salman Baig von Unigestion. Wenn man es mit einer stärkeren Inflation zu tun bekomme, müssten die zukünftigen Gewinnerwartungen angepasst werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 500.000 zuvor: 498.000 14:30 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Während die Corona-Pandemie an Schrecken verliert, sorgen steigende Preise im Einklang mit anziehende Zinsen für Ungemach. Auslöser waren die am Vortag berichteten US-Verbraucherpreise, die im Jahresvergleich um 4,2 Prozent unerwartet stark gestiegen waren. An den Finanzmärkten befeuert das die ohnehin schon kursierenden Spekulationen, dass die US-Notenbank früher als bislang gedacht ihren extrem lockeren geldpolitischen Kurs verlassen könnte. Am Anleihemarkt liegt die deutsche Zehnjahresrendite mittlerweile auf einem Jahreshoch von -0,10 Prozent und die Stimmen werden lauter, dass schon im Sommer wieder positive Raten erreicht werden könnten. Nach den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch stehen am Nachmittag mit den US-Erzeugerpreisen für April die nächsten spannenden Daten auf der Agenda. Sie sind in der Regel ein Frühindikator für künftige Preiserhöhungen. Geschäftszahlen haben Telefonica (+2,1%), Burberry (-8%) und BT (-5,1%) präsentiert. Telefonica verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des Umsatzes und des bereinigten Gewinns, aber die beiden Kennzahlen lagen immer noch über dem Konsens, wie die Citi-Analysten betonen. Bei Burberry lesen sich die Zahlen zwar gut, für schlechte Stimmung sorgt aber der Ausblick. Das Unternehmen hat vor höheren Kosten wie wieder normalisierten Investitionen nach der Pandemie gewarnt, die das Margenwachstum beeinträchtigen werden. Mit Blick auf das Minus von BT wird auf einen nur durchwachsenen Ausblick verwiesen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:31 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,2072 +0,00% 1,2091 1,2077 -1,2% EUR/JPY 132,32 -0,05% 132,54 132,22 +4,9% EUR/CHF 1,0956 -0,14% 1,0982 1,0975 +1,4% EUR/GBP 0,8607 +0,24% 0,8606 0,8562 -3,6% USD/JPY 109,62 -0,04% 109,63 109,49 +6,1% GBP/USD 1,4025 -0,24% 1,4048 1,4102 +2,6% USD/CNH (Offshore) 6,4563 -0,02% 6,4528 6,4568 -0,7% Bitcoin BTC/USD 48.727,26 -10,81% 50.959,00 55.705,00 +67,7%

Der Dollar ist nach seiner Rally am Vortag weiter auf dem Weg nach oben. Er profitiert von den Spekulationen über eine straffere US-Geldpolitik. Turbulent geht es einmal mehr beim Bitcoin zu. In der Nacht brach er bis auf unter 46.000 Dollar ein und geht aktuell mit knapp 50.000 Dollar um, nach 54.800 Dollar am Mittwochabend und 57.500 im Vortageshoch. Hintergrund ist, dass Tesla-Chef Elon Musk die Zahlungsmöglichkeit mit dem Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs aus Klimaschutzgründen wieder gestoppt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Schwach - Die Sorge, dass die US-Notenbank zur Eindämmung des starken Preisauftriebs schneller als gedacht eine restriktivere Geldpolitik mit möglicherweise steigenden Zinsen ergreifen könnte, drückte auf die Aktienkurse. Gute Bilanzzahlen kamen dagegen kaum an. In Tokio brachen Softbank um 7,8 Prozent ein, obwohl der Technologieinvestor im vergangenen Geschäftsjahr von einer Reihe lukrativer Börsengänge und Beteiligungen profitierte und den höchsten Jahresgewinn jemals erzielte mit umgerechnet etwa 37,8 Milliarden Euro. Die Analysten von Jefferies zeigten sich enttäuscht darüber, dass Softbank nach dem Auslaufen eines Aktienrückkaufprogramms kein neues angekündigt habe. Auch Toyota (-1,5%) profitierten nicht von starken Geschäftszahlen. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewannen Kirin Holdings 2,3 Prozent, während Shiseido um 2,5 Prozent nachgaben. NEC brachen um 14 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen 55-prozentigen Einbruch des Nettogewinns im Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen am Donnerstag leicht zu, nachdem die steigende Volatilität an den Aktienmärkten bisher relativ geringe Auswirkungen auf die Anlageklasse hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Mehrheit der DAX-Konzerne hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert

Trotz der Corona-Pandemie sind die großen deutschen Konzerne erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die meisten Unternehmen im DAX konnten im ersten Quartal den Umsatz und den Gewinn steigern - manche sogar auf Rekordniveau, wie die Wirtschaftsberatungsgesellschaft EY mitteilte. Die Mitarbeiterzahl dagegen stagniert.

Uniper schließt frühere Stilllegung von Datteln 4 nicht aus

Der Energieversorger Uniper ist offen für eine frühere Stilllegung seines umstrittenen Steinkohlekraftwerks Datteln 4. "Sollten zukünftige Bundesregierungen den bis 2038 zu vollziehenden Kohleausstieg beschleunigen wollen, sind wir zu lösungsorientierten Gesprächen jederzeit bereit, um einen fairen Interessenausgleich zu finden", sagt der Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach.

Danone verkauft Anteil an chinesischer Molkerei für ca. 1,64 Mrd Euro

Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat den Verkauf seines Anteils von 9,8 Prozent am chinesischen Molkereiunternehmen Mengniu abgeschlossen. Die Bruttoerlöse belaufen sich auf umgerechnet ca. 1,64 Milliarden Euro. Davon soll der Großteil über ein Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre zurückgegeben werden.

BT Group schneidet im Rahmen der Erwartungen ab

BT Group hat im vierten Geschäftsquartal 2020/21 einen Rückgang bei Umsatz und bereinigtem Gewinn verbucht, insgesamt aber im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Mit Blick auf den Glasfaserausbau hob der britische Telekomdienstleister sein Ausbauziel an.

FAA genehmigt Lösung für Elektrikproblem der 737 Max

