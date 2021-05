DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

T MOBILE USA 21/28 US87264ACA16 BAW/UFN

T-MOBILE USA 21/25 US87264ABB08 BAW/UFN

T MOBILE USA 21/60 US87264ABY01 BAW/UFN

T-MOBILE USA 21/40 US87264AAX37 BAW/UFN

T MOBILE USA 21/41 US87264ABL89 BAW/UFN

T MOBILE USA 21/31 US87264ABX28 BAW/UFN

T MOBILE USA 21/51 US87264ABN46 BAW/UFN

T-MOBILE USA 21/27 US87264ABD63 BAW/UFN

T MOBILE USA 21/31 US87264ACB98 BAW/UFN

