FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTL CONSOL.URANIUM INC. 1WM1 CA45935R1055
AB/FROM ONWARDS 13.05.2021
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTL CONSOL.URANIUM INC. 1WM1 CA45935R1055
AB/FROM ONWARDS 13.05.2021
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