Ex-Verdi-Chef bewirbt sich um Listenplatz der Grünen für Bundestagswahl

Der frühere Gewerkschaftschef Frank Bsirske will für die Grünen auf einem sicheren Listenplatz für den Bundestag kandidieren. Auf dem Parteitag der niedersächsischen Grünen Ende Mai trete er für Platz sechs der Landesliste an, sagte der ehemalige Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi der Zeitung Welt vom Donnerstag.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 8. Mai abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 34.000 auf 473.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 500.000 vorhergesagt.

US-Pipeline-Betreiber beliefert nach Hackerangriff wieder Kunden

Nach Panik-Benzinkäufen nach dem Hackerangriff auf eine US-Pipeline deutet sich eine Entspannung der Lage an: Der Pipeline-Betreiber Colonial nahm am Donnerstag die Versorgung von Kunden mit Treibstoff wieder auf. "Colonial Pipeline hat bedeutende Fortschritte gemacht, unser Pipeline-System sicher neu zu starten", erklärte das Unternehmen. "Die Produktlieferung hat in einer Mehrheit der Märkte begonnen, die wir beliefern."

Israel fordert von UNO Verurteilung "wahlloser Angriffe" aus Gaza

Israel hat angesichts der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten die UNO aufgefordert, die "wahllosen Angriffe" aus dem Gazastreifen zu verurteilen. In einem Brief forderte Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen und in den USA, Gilad Erdan, am Donnerstag von der internationalen Gemeinschaft, die Angriffe auf "israelische Zivilisten und Wohngebiete unmissverständlich zu verurteilen und Israels grundlegendes Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen". Russlands Präsident Wladimir Putin und UN-Generalsekretär António Guterres riefen beide Seiten zur Einstellung der Angriffe auf.

+++ Konjunkturdaten

US/Erzeugerpreise März bestätigt mit +1%

US/Erzeugerpreise Kern Apr +0,7% (PROG: +0,4%)

US/Erzeugerpreise Apr +0,6% (PROG: +0,3%)

May 13, 2021

