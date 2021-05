Die gegen Alibaba von chinesischen Regulierungsbehörden verhängte Strafe drückt den Quartalsgewinn in den negativen Bereich. Die heute veröffentlichten Quartalszahlen lagen jedoch knapp über den meisten Analystenschätzungen. 64% Umsatzwachstum in einem Jahr Alibaba konnte einen Umsatz im Quartal 1 2021 von 24 Mrd € verzeichnen, das stellt ein Plus von 64% zum Vorjahreszeitraum dar. Doch Alibaba schrieb seinen ersten Quartalsverlust seit dem Börsengang ...

