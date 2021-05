Im Rahmen einer Posterpräsentation wird die Wirkung von Dexpramipexol auf die absolute Eosinophilenzahl im Blut, auf die Lungenfunktion sowie dessen Sicherheit aufgezeigt

Wie Knopp Biosciences LLC heute mitteilte, wird das Unternehmen die detaillierten Ergebnisse der positiven Phase-2-Dosisfindungsstudie EXHALE mit dem neuartigen oral verabreichten Medikament Dexpramipexol bei Patienten mit mittelschwerem bis schwerem Asthma auf der internationalen Konferenz ATS 2021 im Rahmen einer virtuellen Postersession vorstellen.

"Wir freuen uns darauf, die umfassenden Ergebnisse der EXHALE-Studie bekanntzugeben, die die Eignung von Dexpramipexol für die weitere Medikamentenentwicklung bei eosinophilem Asthma untermauern", so Michael Bozik, M.D., President und CEO von Knopp. "Medikamente mit monoklonalen Antikörpern, die für die Behandlung von Asthma zugelassen sind, zeigen, dass die Senkung der Eosinophilenzahl zu signifikant verbesserten Behandlungsergebnissen führt. Dennoch besteht nach wie vor Bedarf an einer oral zu verabreichenden Alternative für die Behandlung von eosinophilem Asthma."

Hier einige Detailinformationen zur Posterpräsentation:

Titel des Posters Abstract-Nummer Detailangaben zur Präsentation Die Wirksamkeit von oral verabreichtem Dexpramipexol zur Senkung der Eosinophilenzahl im Blut von Patienten mit mittelschwerem bis schwerem unkontrolliertem eosinophilem Asthma A1359 Posterpräsentation Referent: Calman Prussin, M.D., Vice President des Bereichs Clinical and Translational Medicine von Knopp Biosciences LLC

Datum: 14. Mai 2021 Uhrzeit: 8.00 Uhr EDT (USA)

ÜBER KNOPP BIOSCIENCES LLC

Knopp Biosciences ist ein privat geführtes Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten spezialisiert hat und an bahnbrechenden Behandlungen für immunologische und neurologische Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Behandlungsbedarf arbeitet. Dexpramipexol, der oral verabreichte niedermolekulare Wirkstoff von Knopp im klinischen Stadium, wird derzeit in klinischen Phase-2-Studien zu mittelschwerem bis schwerem eosinophilen Asthma geprüft. Die präklinische Kv7-Plattform von Knopp zielt auf niedermolekulare Wirkstoffe zur Behandlung der epileptischen Enzephalopathie in der Entwicklungsphase, anderer Epilepsien sowie neuropathischer Schmerzen und Tinnitus ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.knoppbio.com.

ÜBER DEXPRAMIPEXOL

Dexpramipexol, ein selektiver Inhibitor für die Reifung von Eosinophilen, ist ein oral verabreichter niedermolekularer Wirkstoff, der von Knopp zur Behandlung von Asthma und anderen mit Eosinophilen assoziierten Krankheiten entwickelt wird. Im Zusammenhang mit dem hypereosinophilen Syndrom hat Dexpramipexol in einer früheren Phase-2-Studie gezeigt, dass es den Bedarf an oralen Kortikosteroiden signifikant reduziert und bei einer Untergruppe von Patienten eine dauerhafte Remission der Erkrankung bewirkt. In der frühen Entwicklung zur Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose erwies sich Dexpramipexol in klinischen Phase 1-, Phase 2- und Phase 3-Studien mit etwa 1.200 Patienten als gut verträglich.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", unter anderem solche zu geplanten Zulassungsanträgen und klinischen Entwicklungsprogrammen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Annahmen und Erwartungen der Unternehmensleitung und beinhalten Risiken, Unwägbarkeiten und andere wichtige Faktoren, insbesondere die Unwägbarkeiten, die klinischen Studien und Produktentwicklungsprogrammen innewohnen, Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Weiterführung von Forschungsaktivitäten und Studien, die Verfügbarkeit oder potenzielle Verfügbarkeit alternativer Therapien oder Behandlungen, die Verfügbarkeit von Patentschutz für die Entdeckungen und strategischen Allianzen sowie zusätzliche Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Knopp von unseren Erwartungen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Prüfpräparat erfolgreich entwickelt oder hergestellt wird oder dass die Endergebnisse klinischer Studien die für die Vermarktung eines Produkts erforderlichen behördlichen Genehmigungen unterstützen. Knopp übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die Produkt-Pipeline von Knopp besteht aus Prüfpräparaten, die nicht von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) zugelassen sind. Diese Prüfpräparate durchlaufen derzeit noch präklinische oder klinische Studien zur Überprüfung ihrer Sicherheit und Wirksamkeit.

