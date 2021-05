SentinelOne ist der einzige Anbieter, der in allen drei Anwendungsfällen für kritische Funktionen die höchste Punktzahl erreicht

SentinelOne, das Unternehmen für autonome Cybersicherheitsplattformen, gab heute bekannt, dass Gartner SentinelOne im Gartner-Bericht "2021 Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms" mit der höchsten Punktzahl im Anwendungsfall Typ B positioniert hat.1

SentinelOne erhielt von 19 Anbietern die höchste Punktzahl für alle drei Kundentypen. Gartner dazu: "Ziel von Typ-B-Unternehmen ist es, technologisch relativ aktuell zu bleiben, ohne ihrer Konkurrenz zu weit voraus oder hinterher zu sein."

"Wir glauben, dass die höchste Produktbewertung unter den Unternehmen, die in den 2021 Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms den Gesamtwert priorisieren, unsere Vision und Ausführung bei der Bereitstellung einer KI-gestützten Plattform bestätigt, die speziell für die Anforderungen des Mainstream-Unternehmensmarktes entwickelt wurde", erläutert Raj Rajamani, Chief Product Officer, SentinelOne. "Diese Unternehmen stellen das größte Marktsegment der von Gartner untersuchten Anwendungsfälle dar und priorisieren Technologieimplementierungen, die die Produktivität, die Produktqualität, den Kundenservice und die Sicherheit ihres Unternehmens verbessern."

Die Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms sind Teil der Analyse, die für den Magic Quadrant 2021 for Endpoint Protection Platforms durchgeführt wurde2 und sie stützt sich auf dieselben Daten, die während dieses Untersuchungszeitraums erfasst wurden. In Verbindung mit dem Bericht sind wir der Meinung, dass unsere Benutzerfreundlichkeit, Prävention, Managed Services und EDR-Funktionalität die Kundenbedürfnisse in allen Anwendungsfällen Anwendungsfälle A, B und C in höchstem Maße erfüllt.

Darüber hinaus wurde SentinelOne von Gartner als Leader im Magic Quadrant 2021 for Endpoint Protection Platforms positioniert. Die Singularity-Plattform von SentinelOne umfasst Präventions-, Erkennungs- und Reaktionsfunktionen für Endpunkte, Container, Cloud-Workloads und IoT-Geräte in einer einzigen, vollständig autonomen Plattform unter Verwendung patentierter verhaltensbasierter und statischer KI-Modelle, um Schutz mit unsichtbaren Leistungsauswirkungen zu bieten. Mit SentinelOne skalieren Unternehmen ihre Cybersicherheit mit einer KI-gestützten Lösung, die Transparenz über alle Vorgänge im Netzwerk in Maschinengeschwindigkeit bietet und herkömmliche Antivirenlösungen erfolgreich ersetzt.

Über SentinelOne

SentinelOne ist die führende Cybersicherheitslösung, die KI-gestützte Prävention, Erkennung, Reaktion und Jagd über Endpunkte, Container, Cloud-Workloads und IoT-Geräte in einer einzigen autonomen XDR-Plattform vereint. Mit SentinelOne erhalten Unternehmen Transparenz über alles, was im Netzwerk in Maschinengeschwindigkeit passiert um Angriffe in jeder Phase des Bedrohungszyklus abzuwehren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sentinelone.com oder folgen Sie uns unter @SentinelOne, auf LinkedIn oder Facebook.

