Lucid Motors will per Fusion an die Börse gehen und sich zu diesem Zweck mit dem börsennotierten Investmentunternehmen Churchill Capital IV zusammenschließen. Die Fusion soll so noch im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden. Vor dem Börsengang stockt Lucid Motors sein Führungsteam mit Experten von Intel, Waymo und PayPal auf und zeigt sich bestens vorbereitet.? Lucid Motors wird via SPAC an die Börse gehen ? Lucid besetzt Führungsetage mit erfahrenen Fachkräften von bekannten Tech-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...