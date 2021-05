Arlington, Washington (ots/PRNewswire) - Eviation erhält die erste EPU in seinem Werk in Arlington, Washington, von magniX und setzt damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum DurchbruchEviation Aircraft, ein globaler Hersteller von vollelektrischen Flugzeugen, gab heute bekannt, dass er die erste Alice EPU von magniX, dem Unternehmen, das die elektrische Luftfahrtrevolution vorantreibt, übernommen hat - ein wichtiger Meilenstein beim Bau von Alice, das sich auf den Erstflug im Laufe dieses Jahres vorbereitet.Das vollelektrische Flugzeug Alice, das neun Passagiere bis zu 440 Seemeilen weit fliegen kann, wird ausschließlich von magniX-Antriebssystemen angetrieben. Die flugerprobten magniX EPUs treiben seit Dezember 2019 Flugzeuge im Flug an und sind auf dem Weg zur FAA Part 33 Zertifizierung im Jahr 2022. Die EPUs bieten ein außergewöhnliches Maß an Redundanz und Zuverlässigkeit bei gleichbleibender Leistung."Die Auslieferung von magniX ist einer der wichtigsten Meilensteine, um die emissionsfreie, kostengünstige, vollelektrische Luftfahrt mit dem ersten Flug von Alice auf den Weg zu bringen", sagte Eviation-CEO Omer Bar-Yohay. "Nach vielen erfolgreichen Flügen und Tests der magniX EPUs sind wir zuversichtlich, dass wir mit dem System Alice eine nachhaltige, skalierbare Mobilitätslösung auf den Markt bringen können, die Passagier- und Frachtflüge revolutionieren wird.""Alice ist der Inbegriff für die Zukunft des Luftverkehrs. Es ist vollelektrisch und nutzt die Vorteile leichter, leistungsstarker und zuverlässiger Antriebssysteme", sagt Roei Ganzarski, CEO von magniX. "Gemeinsam werden wir ein großartiges Flugerlebnis ermöglichen - emissionsfrei, leiser, kostengünstiger, alles von und zu Flughäfen, die näher an mehr Gemeinden liegen."Eviation wird bald mit einem robusten Flugtest- und Zertifizierungsprogramm beginnen.Informationen zu Eviation AircraftEviation Aircraft Ltd. entwickelt und produziert effiziente Elektroflugzeuge, um die elektrische Luftfahrt zu einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Alternative für die On-Demand-Mobilität von Menschen und Gütern zu machen. Der verteilte Antrieb, die Batterien mit hoher Energiedichte, das einsatzorientierte Energiemanagement und die innovative Zelle sind von Grund auf für den Elektroflug konzipiert. Eviation ist in den USA und Israel tätig und ist Mitglied der General Aviation Manufacturers' Association (GAMA). Besuchen Sie uns auf www.eviation.coInformationen zu magniXMit Hauptsitz in Everett, Washington, hat magniX die Mission, die zivile Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie mit leistungsstarken, zuverlässigen und umweltfreundlichen Antriebslösungen anzuführen. Entwickelt mit proprietärer Technologie, bietet magniX eine Reihe revolutionärer elektrischer Antriebslösungen, einschließlich Motoren und Leistungselektronik, die bei geringeren Betriebskosten null Emissionen erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.magnix.aero.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1509406/Eviation_units.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1509409/Eviation_Alice_delivery_team.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1509407/eviation_logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1509408/Magni_X.jpgPressekontakt:Barokas Communications for magniXmagniX@barokas.comBarokas Communications for EviationEviation@barokas.comOriginal-Content von: Eviation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085018/100870564