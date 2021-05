DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Wahlprogramm/FDP:

"Die FDP macht der Wirtschaft, so sehen es jedenfalls viele, das attraktivste Angebot für die Zeit nach der Bundestagswahl. Entlastungen in Höhe von 60 Milliarden Euro für die Unternehmen, Bürokratieabbau und eine sogenannte Aktienrente, die auf Kapitalmärkte setzt und nicht nur auf ein reines Umlageverfahren. Beim Schutz der Eigentumsrechte ist die FDP stabil. Ihre Klage kippte in Karlsruhe den unseligen Berliner Mietendeckel und setzt damit linken Enteignungsfantasien Grenzen. (.) Das Thema Klimaschutz ist für die FDP dagegen ein zweischneidiges Schwert. Sie setzt zwar auf marktwirtschaftliche Instrumente und technologische Lösungen. Das Thema wird aber in der Öffentlichkeit ganz klar bei den Grünen verortet. Lindner wird deshalb versuchen, einen Wirtschafts- und Digitalisierungswahlkampf zu führen."/yyzz/DP/he