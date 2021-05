"Wir wollen nicht zu schnell inflationären Geistern hinterherjagen", sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Fed nicht mehr so stark auf die Inflation reagieren werde wie in der Vergangenheit, wie Reuters berichtet. Weitere Zitate "Höhere Vermögenspreise bedeuten nicht unbedingt eine Blase". "Wir beobachten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...