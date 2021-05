Sommer, Sonne, Schnee: Ab dem 19. Mai 2021 - pünktlich zum Start in den Sommer - ist ein unbeschwerter Urlaub in Zell am See-Kaprun zwischen Gletscher, Berg und See wieder möglich. Die Region bietet dabei eine unendliche Erlebnisvielfalt: Vom Badespaß am Zeller See über die Genusswanderung auf der Schmittenhöhe bis hin zum Schnee auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...